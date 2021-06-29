同樂運動會成功租下21個私人場地舉辦活動　強調跟從政府防疫規定

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-29 20:04

第11屆同樂運動會迎來倒數500天，主辦單位同樂運動會聯合會今日（29日）表示，正如火如荼籌備活動，目前已成功租下21個私人場地作舉辦運動會之用，餘下的35個場所則會向康文署租借，現正積極和相關部門聯絡，並強調疫情下舉辦運動會，會跟從政府的所有防疫規定，及以參加者的健康安全作先要條件，減低傳播風險。 對於早前有立法會議員公開批評同樂運動會及同性戀者，同樂運動會的法律顧問及聯合主席林敏蕙表示，理解社會有不同聲音，「有不同聲音是正常，這才代表有多元」。

第11屆運動會將於下年11月11日至19日進行，亦是首屆於亞洲地區舉辦。（曾鳳婷攝）

同樂運動會是由LGBTQ+ （即女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒以及其他相關群體）社群聯手籌辦，以四年一度，為期九天進行的大型運動會。第11屆運動會將於下年11月11日至19日進行，亦是首次於亞洲地區舉辦。

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已收到來自46個國家共千多人報名參加

今屆同樂運動會的主題為「在多元中團結」（Unity in Diversity），主辦單位同樂運動會聯合會預計活動將會吸引12,000名參賽者及75,000名觀眾參加，開幕儀式會在香港大球場舉行，料為香港帶來超過10億港元經濟效益。在36個體育項目中，將會新設有龍舟、越野跑、電競等切入香港特色元素的項目。在今年4月的預報名中，至今已收到逾千人報名，並分布在46個國家。

同樂運動會創辦人及聯合主席Dennis Philipse表示：「同樂運動會以『在多元中團結』為主題，因為這場集體育、藝術及文化於一身的盛大活動歡迎所有人參加，積極宣揚團結精神及共融文化。人人都可以參加，不分種族、宗教、年齡、性取向、性別身份、能力或背景。」

同樂運動會創辦人及聯合主席Dennis Philipse表示：「同樂運動會以『在多元中團結』為主題，因為這場集體育、藝術及文化於一身的盛大活動歡迎所有人參加，積極宣揚團結精神及共融文化。」（曾鳳婷攝）

將參考東京奧運會調節防疫措施

在疫情持續下，對於運動會能否如期舉辦，同樂運動會的法律顧問及聯合主席林敏蕙（Lisa）則表示，運動會在500天後才舉行，目前還言之尚早，要視乎當時的情況（如疫苗接種率及疫情走勢等）。她同時指出，運動會跟從政府的所有防疫規定及以參加者的健康安全作先要條件。同樂運動會聯合會更會以即將舉行的東京奧運和亞洲運動會作借鏡，去調節相應措施，以最大程度去減低傳播風險。

同樂運動會的法律顧問及聯合主席林敏蕙（Lisa）指出，運動會跟從政府的所有防疫規定及以參加者的健康安全作先要條件。（曾鳳婷攝）

至於場地方面，她坦言是其中一個挑戰。現時預計會在香港租用共56個場地，其中21個場地為私人地方，如在西貢、維港、大埔等戶外場所，已全數向持有機構成功租下。餘下的35個場所則會向康文署租借，現正積極和相關部門聯絡，並期望在運動會一年前便能定下場地。

場地設施須考慮性小眾需求

此外，同樂運動會參加者不會限於二元性別人士，故場地中的設施如洗手間將如何安排備受關注。中文大學性別研究課程助理教授孫耀東表示，5月時曾向234名跨性者進行調查，發現有三分一的受訪者指出，在過往一年從未能使用讓自己性別舒適的廁所，更有不少人提到，在使用廁所（包括殘廁）時，亦會受到不同程度的質疑和騷擾，顯示情況的確需要重視，政府和服務提供者應就此作出考慮。林敏蕙則表示，現時會先向場地溝通，希望他們能提供一些中性設施供參加者使用，並希望透過與前線人員溝通，令整件事更容易讓人接受。

中文大學性別研究課程助理教授孫耀東表示，根據過往十年的民意調查中，香港社會接受性小眾的程度其實比想像中的高。（曾鳳婷攝）

性別學者：調查反映香港社會接受性小眾程度比想像中高

對於早前立法會議員何君堯大力批評論同樂運動會，指政府支持同樂運動會會加劇社會撕裂，又指同性戀者走出社會「有失體面」，形容運動會帶來的經濟收益是「污糟錢」等，林敏蕙理解社會會有不同的聲音，「有不同聲音是正常，這才代表有多元」，更讓她堅信當初把同樂運動會帶到香港的原因，例如帶動LGBTQ＋的認知和意識等是正確的。她表示，從2017年決定籌備活動後，便得到不同人士的幫助，令她十分鼓舞，希望最終能達到同樂運動會的目標「在多元中團結」。孫耀東則表示，在過往十年的民意調查中，香港社會接受性小眾的程度其實比想像中的高，近年亦不停進步，更有不少商界漸漸開始支持性小眾活動。他認為能透過運動會，令不同群體更了解對方的生活。