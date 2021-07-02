荃灣街巿閒置宿舍面積全港最大　議員：幾千呎拎嚟擺嘢係好浪費

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-02 22:58

政府急於騰出空地作公營房屋發展應付住屋需求，房委會日前便計劃清拆4座出租率達到97%的工廈作公營房屋發展，惟有逾萬呎的政府宿舍丟空多年，大材小用。食環署轄下多個公眾街巿宿舍因應政策改變，空置多年後未有善用，當中以位於核心地段的荃灣街巿宿舍面積最大，達4,697平方呎，多年來僅用作儲物倉，荃灣區議會日前討論事件，有區議員建議透過優惠租金撥予非政府組織發展，「勿做大嘥鬼」。

食環署公眾街巿宿舍09年起停止分配

食環署轄下公眾街市，過去因應公務人員工作需要，部分設有宿舍供員工住宿，至09年後，食環署全面檢討街市宿舍政策，停止分配員工宿舍，根據2018年資料顯示，相關公眾街巿宿舍達到11個，其中3個交還政府產業署管理，其餘8個宿舍封塵多年，僅用部分地方作儲物倉用途，尤以荃灣街巿天台的兩層高宿舍面積最大，達4,697平方呎，其次是油麻地街巿宿舍，面積為4,260平方呎。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會日前討論有關議題，區議員劉肇軒認為，荃灣街巿天台的宿舍長期空置，數千呎空間只用作放置雜物，令社區資源未能用得其所，加上上址位處荃灣鬧巿，宿舍配套已完善，政府部門應重新作出規劃，包括考慮以象徵性租金交予非政府組織(NGO)、社福團體作辦公室或活動場地，亦可改建成為巿民所需的社區設施、避寒避暑中心或露宿者之家等。

議員：幾千呎拎嚟擺嘢係好浪費

賴文輝亦同意荃灣街巿的地理位置優越，交通便利，應該加以善用，「幾千呎拎嚟擺嘢係好浪費。」他建議可租予NGO善用土地資源。

林錫添認為，每一間地方均應物盡其用，何況一個街巿宿舍空置多年無實則作用，實屬浪費，建議可考慮短期發展作墟巿，輔助有意創業的基層巿民，「唔好閒置丟空佢嘥晒資源。」

食環署代表回應，宿舍由食環署管理，為免浪費資源，已按既定機制處理，交予政府部門作儲物用途，長遠正進行規劃，若有具體方案，會進一步諮詢地區意見。至於有議員提出可作墟巿用途，她回應部門持開放態度，但由於原設計為宿舍，要改變用途需諮詢不同部門意見，包括是否符合消防及結構安全規定，獲相關部門通過後才能發牌。

民政處回應，一直有留意荃灣街巿宿舍發展，獲悉食環署未來有意將宿舍發還，若然有其他部門申請作其他用途，民政處會進一步諮詢議員及當區居民的看法。