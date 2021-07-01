撰文： 呂凝敏 鄧詠中 最後更新日期： 2021-07-01 17:54

沙田大涌橋路於本月13日發生嚴重交通意外，一輛小巴在路口遭私家車撞翻，引致8人受傷，涉事小巴司機更當場不治。事發後兩個多星期，大涌橋路出現部份道路工程改善設施，運輸署表示，最近微調了交通燈及燈罩角度，亦增設了影線道路標記及臨時膠柱，提醒駕駛人士注意燈號及減速。有區議員認為大涌橋路存有不少路面設計問題，促請部門作大規模檢視，例如增設包括一組交通燈的安全島，以及安裝監控車輛鏡頭，防止駕駛者看錯燈號及超速。

奪命車禍發生後兩個多星期，大涌橋路出現分道路工程改善設施。（鄧詠中攝）

本月13日大涌橋路發生奪命車禍，有區議員上址不同路段的十字路口不時發生車禍，屬交通黑點，認為有不少道路設施需要改善。意外後兩個多星期，沙田圍路及大涌橋路的十字路口出現有多項改善工程，例如路口轉左線道與直行線道加裝膠柱、地下影線區的直行/左轉標示更加分明、孭仔燈偏右燈罩，令直行車輛不易察覺孭仔綠燈，但已有部份膠柱已出現損毀情況。

（香港01製圖）

運輸署回覆查詢時表示，為進一步優化大涌橋路與沙田圍路交界的路口設計，署方最近微調沙田圍路北行的左轉綠色箭嘴交通燈及燈罩的角度，令位於直駛或右轉行車線上的駕駛者較難看到該左轉箭嘴燈，可以更專註其前方燈號。署方又指，在該路口增設了影線道路標記及臨時膠柱，以分隔左轉及直去行車線，並在該路口前的大涌橋路兩個行車方向加設了「慢駛」的道路標記，提醒駕駛人士在路口前減速。

沙田區議員容溟舟（左）指，早於2019年已在相關會議上向當局反映，上址路面應加設膠柱分隔兩條前往不同方向的行車線，亦建議在沙燕橋交界等大涌橋路的十字路口，增設包括一組交通燈的安全島。（資料圖片/余睿菁攝）

促十字路口加設安全島

沙田區議員及交通及運輸委員會主席容溟舟表示，一直檢視該路段的交通改善空間，包括道路設計及安全等，而沙田區議會在意外後亦希望與相關部門進行特別會議。容溟舟指，早於2019年已在相關會議上向當局反映，上址路面應加設膠柱分隔兩條前往不同方向的行車線，亦建議在沙燕橋交界等大涌橋路的十字路口，增設包括一組交通燈的安全島，「喺隧道頂做一個平台，起個安全島放交通燈，等啲駕駛者冇咁容易睇錯燈號」。容認為長遠而言，應檢視整條大涌橋路的路面設計，找出合適的位置增設安全島，「當然係一個大規模工程嚟，牽涉嘅土木工程亦較多，但絕對值得做」。

此外，容亦認為大涌橋路行車時速可達70公里不太合適，「每個路口都有個燈，中間只係相隔幾百米，時速70嚟講太高速」，認為有必要在路口增設監控車輛鏡頭，例如安裝偵速攝影機及衝紅燈攝影機，以提高駕駛者的警覺性。

▼▼大涌橋路私家車撞翻小巴．車Cam截圖▼▼

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▼▼6月13日大涌橋路私家車撞翻小巴圖片▼▼