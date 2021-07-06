清水灣道繁忙時間塞車成常態　 區議員促轉91S為恆常路線紓困

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-07-06 17:22

因應將軍澳新市鎮發展，區內人口不斷增長，惟現時的交通配套似乎未有跟上發展速度。區內其中一條主要道路清水灣道的通車容量漸趨飽和，在繁忙時間經常有嚴重交通擠塞出現，令區內居民苦不堪言。今日（6日）西貢區議會中，有區議員就清水灣道交通問題作出討論，並要求當局增加上址的交通設施及措施，為居民紓困。

今日（6日）西貢區議會中，有區議員就清水灣道交通作出討論，並要求當局應增加上址的交通設施及措施，為居民紓困。（西貢區議會直播頻道截圖）

西貢區議員劉啟康提出三個動議，包括把91S巴士轉為恆常路線、在清水灣道增設行車通道連接將軍澳新市鎮及優化銀線灣迴旋處交通設施，紓緩塞車問題。他指出，現存的公共小巴服務未能滿足居民需要。在上下班的繁忙時間的班次不足，其他時段也因為不同原因而脫班，更有無車可搭的情況出現。

加上清水灣道銀線灣迴旋處兩邊經常塞車，早上的繁忙時段近清水灣方向車龍經常塞至孟公屋，即使在未有任何異常情況下，該路段至少塞上10分鐘的時間，到達將軍澳後更有機會再塞。他促請當局應分別以短期及長期措施，分流車輛及優化行車線，以緩解清水灣道交通問題。

劉啟康強調91S巴士有轉為恆常路線的必要性，指巴士近年來載客量有明顯的增長，惟91S僅在早上繁忙時間有兩班班次，而居民的上班時間不一，現有班次未能滿足居民所需。加上清水灣屬鄉郊地帶，不少市民會前往行山和游泳，使公共交通工具在非繁忙時間不能照顧遊客的需要，他建議小巴能不同站位能增設特別班次車，應付遊客的需求。

清水灣二灘為區內外游泳熱點。（資料圖片）

李賢浩則認為91S巴士現時未有達到100%載客量，並不代表無問題。他表示，市民頻頻投訴，即代表有需求，而在泳季，區內外的泳客會經常前往清水灣二灘，認為如果91S能增加班次，可起分流作用。方國珊則認為，91S不僅在泳季需要加班次，在將軍澳隧道轉車站啟用後，亦會帶動其他區的人進來，但現時卻沒有足夠資源應付大量人流。方國珊希望運輸署能研究在轉車站引入小巴，向市民提供更多交通選擇。

有區議員指，在將軍澳隧道轉車站啟用後，會帶動其他區的人進來，但現時卻沒有足夠資源應付大量人流。（運輸署圖片）

運輸署：未有打算把91S號線轉為恆常路線

運輸署代表回覆指，署方一直關注清水灣道一帶的公共交通服務，過往也積極和小巴及巴士營運商溝通，署方指明白在不同的時段及季節，公眾交通工具的載量會有所改變，會因應實地考察結果持續和相關部門跟進。署方即將推出不同措施去優化道路及應付乘客上升的情況，如在上月，九巴在星期六日及公眾假期加開91R號線(清水灣—彩明)及增設91A號線(清水灣至彩虹邨 / 鑽石山站至清水灣)的特別服務，以配合乘客需求。

對於把91S號線轉為恆常路線，署方則指出，據最近的實地調查，上址巴士的平均載客率為50%，數據顯示現時的服務已能滿足乘客需求，據指引下，巴士尚有餘下載客量，現未有打算轉為恆常路線。

至於清水灣道增設行車通道連接將軍澳新市鎮，則涉及將軍澳新市鎮的發展規劃，故署方會把意見交由規劃署作研究。而優化銀線灣迴旋處交通設施，政府會在將軍澳公營房屋發展工地平整及基礎設施工程項目中擴闊影業路，增加一條北行車道及加建停車灣。此外，在銀影路邵氏片場發展項目中，該發展會局部擴闊由清水灣道北行進入影業路迴旋處的部分路面。同時，在六號幹線（包括中九龍幹線、T2主幹路、將軍澳－藍田隧道及跨灣連接路）全線通車後，道路使用者由將軍澳前往九龍將會有更多路線選擇。作為上述改善工程完工前的中期措施，署方建議優化該迴旋處各出口之方向指示牌，在原本指示往坑口方向的指示牌上加設往九龍的指示，以提示駕駛者可選用代替路線前往九龍方向。