書展2021｜哲學碩士生出書妙解流行用語：得閒飲茶係唔會真係得閒

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-07-12 12:13

「得閒飲茶」原來不是指「得閒飲茶」、「已讀不回」原來背後有另一層意思，廣東話博大精深，字面上的意思或許不是真正的含義，而且變化甚多，難怪成為最難學的語言之一。哲學系碩士畢業的Char是Instagram專頁「香港。字典」的創辦人，將常用的廣東話口頭禪或流行用語，以「啜核抵死」形式演繹，吸引了16.9萬人追蹤。今年他決定將多年搜集得來的字詞，配合插畫出書，希望將稍縱即逝的流行用語以實體方式保存下來。

哲學系畢業的Char，一直喜愛鑽研廣東話，他創辦IG專頁「香港。字典」，收錄不同生活化字詞，用來解釋社會流行現象。（呂凝敏攝）

哲學系畢業的Char，一直喜愛鑽研廣東話，他創辦IG專頁「香港。字典」，收錄不同生活化字詞，用來解釋社會流行現象，「啜核抵死」的演繹引起不少人共鳴，短短兩三年已吸引16.9萬人追蹤。除了博網友一笑，Char更希望能把如此獨特的語言，以實體方式保存下來，故為出書籌備了約兩年的時間。

好似『獅子山精神』呢一個詞語，以前代表勤奮刻苦嘅精神，但到咗今時今日，可能已經有新嘅意義，例如係指大家共同嘅理念，呢種變化都係香港文化一部份。 《港。字典》作者Char

新世代已愈來愈少人看書，為何他仍堅持出書？Char坦言出書原因有三個，他認為一個地區的語言及文化，可以很具特色，但亦會消失得很快，「我哋從英國殖民地到轉移政權後，文化上有好大嘅轉變，近年本土文化消失得好快，我哋依家使用緊嘅字詞，唔代表日後都會見到，所以我哋有責任將佢哋記錄低」。隨着時代發展，一些字詞的意思也會改變，「好似『獅子山精神』呢一個詞語，以前代表勤奮刻苦嘅精神，但到咗今時今日，可能已經有新嘅意義，例如係指大家共同嘅理念，呢種變化都係香港文化一部份」。

堅持加廣東話拼音 盼讀者讀正字

Char曾經看過著名哲學家維根斯坦對關於語言哲學的看法，對其提出的概念感到非常有趣，啟發他對廣東話流行用語的研究。「維根斯坦講過，一副啤牌裏有13隻梅花牌，舉例如果梅花10唔見咗，你用一張白紙代替佢，啤牌遊戲亦可繼續進行，因為大家有共識，呢一張白紙喺功能上就係梅花10」。他形容這代表語言字面上的意思，可以並非真正的含意，「廣東話可以plug in好多用法，大家有共識就可以，唔一定要局限字面上嘅意思」。Wilfred還特別在字詞下加上廣東話拼音，希望讀者能知道該字詞的正確讀音，他舉例指，「沙甸魚」的「甸」，粵音可以是「din1」、「din6」及「tin4」，但當讀作「沙甸魚」時，讀音一定是「din1」，「作為一個有歷史責任嘅文字記錄者，當然要將拼音都記錄落嚟」。

Chino（右）是其中一名合作的插畫師，與Char（左）一拍即合，經過一番「腦震盪」後，文字與圖畫的配合更見幽默。（呂凝敏攝）

插畫師粗獷線條配合港式潮語風格

為了豐富書中的內容，Char在網上招募插畫師，希望以文字及圖片方式闡述流行用語，亦能將抽象概念具體地呈現出來。Chino是其中一名合作的插畫師，二人一拍即合，經過一番「腦震盪」後，文字與圖畫的配合更見幽默，「例如有個字詞叫『無所謂』，圖解是：個心其實唔係無所謂，我就畫上5支顏色差唔多嘅唇膏，男性睇嘅時候多數唔會察覺啲顏色有分別，但女士都會覺得5隻唇色有好大分別，我哋以男女朋友關係嚟解釋，其實講呢句說話嗰陣，好多時候都唔係無所謂」。Chino明言特意將線條畫得粗獷，希望能配合港式潮語的風格。

「得閒飲茶」，講得呢句都唔會真係得閒，就算得閒都唔會搵你，就算搵你都唔會係飲茶。 《港。字典》作者Char

二人對書中不少字詞的演繹都感到有趣，例如「得閒飲茶」，Char笑言，「講得呢句都唔會真係得閒，就算得閒都唔會搵你，就算搵你都唔會係飲茶」，結果所有事情都並非字面上的意思，Chino在那一頁畫了一個茶杯，冒出來的煙是「2046」的形狀，是只有港人才看得明白的笑話。

另一個令他們難忘的流行用語便是「已讀不回」，Char形容，這是一個「收兵」的方法，「呢個行為其實是代表着一段感情或曖昧關係，有時你冷淡對待人，人哋先會着緊你嘅心理關係」，他指不少讀者看後都慨嘆這個解釋「so sad but true」。

只有香港人才看得明的書，會否很小眾？Char表示，雖然書中有很多「inside joke」，例如「李氏力場」等由網民創出來的潮語，但目前卻收到台灣及澳門人網上預訂《港。字典》實體書，「佢哋話想睇呢本書嚟學廣東話，好驚呀！我都唔知咁樣學廣東話得唔得，哈哈！」