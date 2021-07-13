書展2021｜尋找走失貓咪見鄰里情　教育工作者出兒童繪本宣揚共融

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

據2016年中期人口統計結果，本港約有58萬名非華裔人士，約佔全港人口的8%，但市民對少數族裔的認識仍然有限，更有不少負面標籤。資深教育界工作者羅乃萱認為，讓小朋友提早了解多元文化，有助於營造共融環境。 在過往的教育工作中，她了解到少數族裔學生在學習中文的難處，故決定與關注文化共融的社企聯手，在今年書展推出一本兒童繪本，以較多少數族裔居住的油麻地作為故事的創作背景，希望讓本地人了解少數族裔文化同時，亦能以生活化的故事，協助他們學習中文，以及帶出不同背景的人也能融洽相處的信息。

資深教育工作者羅乃萱涉獵親子和家庭教育多年，數年前在出版社編輯游說下，開始推出一系列以親子教育為主題的兒童繪本，希望家長透過繪本說故事，與子女分享共融思想及價值。

《MeowMeow不見了！》作者羅乃萱過往曾推出一系列以親子教育為主題的兒童繪本。（曾鳳婷攝）

2017年，羅乃萱認識了推動多元文化共融社企（Wedo Global）創辦人吳宗麟（Bosco），二人交流下令她加深對少數族裔的認識。羅乃萱便與吳宗麟合作教導少數族裔中文，二人以不同方法進行教學，例如利用繪本說故事訓練口說技巧，從中解構中文文字，以及由其他少數族裔青年分享個人經歷，增加學生投入度，課堂頗受歡迎。

資深教育界工作者羅乃萱（右）在教學過程中，發現少數族裔學生日常所接觸的語境機會不多，「佢哋係屋企未必講中文」（受訪者提供圖片）

羅乃萱在教學過程中，發現少數族裔學生日常所接觸的語境機會不多，「佢哋係屋企未必講中文」，加上市面上鮮有同時適合本地和少數族裔的繪本，他們便想到以社區生活元素構成一個故事，用半年時間籌備一個以多元文化為主題的繪本，引入各種生活化的情景，希望引起讀者的共鳴。

《MeowMeow不見了！》遂應運而生，繪本以作者羅乃萱真實發生的往事為藍本，講述一個貓與油麻地社區的故事。她憶述自己在一次搬家時，家中養的貓咪突然不見了，當時她急忙到附近尋找，故事同樣以此為開初，主角在社區內探索貓咪期間，遇到油麻地區內不同的人和事。

故事中主要談及油麻地這個文化新舊交替，充滿人情味的社區，不同種族的街坊均落力幫助主角尋找愛貓。羅乃萱認為，以繪本形式去表達故事，更能顯現本地和少數族裔文化共融，並透過四處尋找遺失的貓作為切入點，讓大眾更了解油麻地面貌。

「希望（繪本）為社會帶會一個正面信息，就算（本地人和少數族裔）幾唔同都好，我哋係可以好融洽、好開心咁相處，一齊發現一啲新事物，一齊做朋友」。 《MeowMeow不見了！》作者羅乃萱

孩子及早解多元文化 有助營造共融社會

羅乃萱認為，讓小朋友提早了解多元文化，有助營造共融環境。她形容香港是一個文化大熔爐，不同種族和文化背景的人共同生活，故讓孩子認識文化意識和包容能力十分重要。她認為文化共融的課題無分年齡界限，鼓勵家長能一同學習，「我成日都講，孩子嘅叻，唔係限於學業上，識得關心他人嘅孩子先係真正嘅叻」。

羅乃萱（右）形容香港是一個文化大熔爐，不同種族和文化背景的人共同生活，故讓孩子認識文化意識和包容能力十分重要。（曾鳳婷攝）

深信實體書仍有其存在價值

羅乃萱身兼公共圖書館諮詢委員副主席，被問到實體書會否被電子書取代時，她認為實體書仍有它的存在空間及獨特價值，「其實好多家長都唔想小朋友太早接觸電子產品，會傾向實體書多啲，依家喺圖書館都係實體書借得比較多」。她認為實體書和電子書可共同存在，不會彼此排斥。

羅乃萱認為讓小朋友提早了解多元文化，有助營造共融環境。（曾鳳婷攝）

繪本含不同香港在地元素「彩蛋」

協作及出版繪本的社企Wedo Global創辦人吳宗麟表示，繪本畫作的元素如少數族裔的衣着、語言以及香港街道上的特色建築，均是由製作團隊協力及多次復查下的成果。在繪本中提及到一個伊斯蘭教家庭，女性戴有不同顏色的頭巾，衣服亦有不同花紋，男性則穿着以黑白為主以及穿著着拖鞋，這些元素皆和他們的文化有關，亦是在社區上見到他們的真實模樣。吳宗麟指，繪本也含有不同香港在地元素的「彩蛋」，歡迎讀者在閱讀時把它們找出來。

協作及出版繪本的社企Wedo Global創辦人吳宗麟（Bosco）（左）表示，早於小學階段，小朋友對少數族裔的認知已被定型，故在定型之前是一個好時機進行相關教育。（曾鳳婷攝）

對於香港文化共融的現況，吳宗麟發現，早於小學階段，小朋友對少數族裔的認知已被定型，故在定型之前是一個好時機進行相關教育。這次的繪本有助他們初步了解少數族裔在香港生活的實況，至於少數族裔學生而言，他們亦能透過生動的表達方式，引起他們對學習中文的興趣。吳宗麟亦有計劃把繪本納入社企現存的中文班作為教材，並在網上以影片形式及實體班中進行教學。

同為少數族裔的愛美，便是Wedo Global中文班其中一位導師，她認為透過說故事能令小孩的中文水平上升。（曾鳳婷攝）

同為少數族裔的愛美，便是Wedo Global中文班其中一位導師，她認為透過說故事能令小孩的中文水平上升。她認為多元文化繪本貼近現實的細節，有助本地人更加了解少數族裔文化。書中其中一幕更令她感到似曾相識，當主角尋找愛貓，並向少數族裔成人查問時，是由小孩將對方說話翻譯給家長聽，情況與平日少數族裔家長迷路時，由小孩以廣東話詢問本地人的情況相似。她表示，其實少數族裔所追求的共融生活並不複雜，「我哋只希望佢哋可以一視同仁，當我哋係普通人咁尊重同對待」。