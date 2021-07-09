法團失款案｜彩明苑居民會突改網上進行　街坊集體報警促主席現身

撰文： 陳傲淇 最後更新日期： 2021-07-09 22:21

彩明苑業主立案法團爆出半億元公款失竊案，法團原定今晚8時召開實體會議，惟法團主席何民傑指有機會違反限聚令為由，改以Zoom網上形式進行，又在前一日透過YouTube交代事件，惟不少街坊對何不肯當面現身感到不滿，擔心屋苑陷入無底債務深淵，長遠難以運作，彩明苑關注組當晚改在屋苑停車場對開召開露天會議，號召居民明午到尚德社區會堂聚集，要求何現身說法。

彩明苑管理處昨日(8日)貼出通告，指原定今日晚上8時在尚德社區會堂召開的居民交流會，因只能容納300人同時在場，為容許更多住戶參加，改以Zoom網上會議形式進行，原定在社區會堂的實體交流會宣佈取消。

管理處貼出通告,指原定九號召開的業主交流會取消實體會議，改以網上形式進行。(fb關注彩明圖片)

法團主席兩度在網上解畫

何民傑在會議前一天，透過YouTube交代事件，指上月29日才獲悉事件，指涉事疑犯犯案手法長達一年以上，實際損失有待會計師進行點算，他又對有物管經理虧空公款一事感到難過，認為法團對此責無旁貸，但指每月的財務收支表由佳定管理有限公司總部發出，而非由邨內經理製作，質疑「一間專業管理公司總部發放出嚟嘅報表，可以長年累月有一個虛假內容？」目前有待進一步查究犯案成因。

何承認屋苑財政狀況極為惡劣，除了每月有管理費應付當月開支外，尚欠承辦商大量服務費，將委聘法律顧問啟動法律程序，向涉事人作出追討及凍結資產行動，他已安排明日(9日)進行召開管理委員會議決有關事項，業權持份者房署及領展均會派代表參與，呼籲具有相關專業知識的街坊報名加入，擴大管委員小組規模，以公開透明方式商討法律、財務及追討等問題。

何先後在YouTube及zoom交待事情始末。(網上截圖)

關注組晚上開居民會表達意見

雖然何先後兩度透過網上交待事件，但不少街坊表明不收貨，當中在彩明苑居住十多年的Vincent表示，法團損失公款數字大得令人感到荒謬，當中仍有很多疑問尚未解答，甚至有業主不再信任現屆法團，「有人絕望到話要賣樓走人。」現時唯一解決辧法是由政府啟動《建築物管理條例》中緊急委任管理人的條款，由民政事務局委任具公信力及物管經驗的人士主持大局，向欠款的服務承辧商協商分期付款，才能解救目前屋苑面對的財政危機。

街坊組織「關注彩明」獲悉業主實體交流會取消後，今晚8時在彩明苑停車場對開舉行露天交流會，讓街坊表達心聲，關注組發言人黃太表示，大部份街坊得悉法團款項被盗用後，有居民反應憤怒。她希望彩明苑法團主席何民傑能親身回應業主，提供所有會議記錄、財務報告、核數審計報告、已批核或只簽署的合約內容。她亦呼籲更多街坊加入關注組，競選法團，取代原來法團。

關注組成員偕前區議員集體報警

現場一度有過百位居民聚集，已辭任的前區議員陳緯烈亦有在場，有街坊呼籲集體報警，亦有人呼籲罷交管理費，最終經商議後，決定由數名關注組成員連同陳緯烈一同前往將軍澳警署報案，同時號召明午2時再於尚德社區會堂外集合，要求法團主席何民傑現身說法，其間有軍裝警員到場了解，稱接獲報案指有人在公眾地方聚集，呼籲居民保持社交距離，未有進一步行動。

將軍澳彩明苑業主立案法團日前遭物管經理「穿櫃桶底」案，法團經連日翻查賬目，發現疑犯多年來至少挪用半億元公款，包括賬戶現金，並拖欠物業管理費、清潔費，工程費等共逾千萬元費用，有物管專家估計實際挪用金額或高達6,000萬至7,000萬元，屋苑業主須額外支付2,000萬元「填氹」，猶如一個不見盡頭的「無底坑」，創下本港單一案件最大的失款金額。