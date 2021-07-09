法團失款案｜倘無法履行大廈管理　民政局可啟動緊急條文接管法團

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-07-09 08:00

彩明苑目前面對半億元賬戶被虧空，還要應付持續欠款的服務承辦商隨時拉隊走人的危機，翻查法例，若法團已無法履行屋苑日常運作，可根據緊急情況啟用「尚方寶劍」，即《建築物管理條例》第13章強制性大廈管理條款，由民政事務局或法庭委任適當人選接管法團，全權處理屋苑事務。

大圍居屋富嘉花園於2013年發生天價圍標事件，最終啟用強制性大廈管理條文解散管委會，以及委任沙田區議員衛慶祥擔任法團單一管理人，以召開業主大會決議常規議程，直至選出新一屆管委會委員為止。（林振華攝）

資深持牌管理服務公司營運總監兼西貢區議員柯耀林指，印象中啟用強制性大廈管理條文的例子，應該只有大圍居屋天價圍標事件。大圍富嘉花園的業主立案法團於2013年通過近億元維修項目，引起小業主不滿，要求解散法團管理委員會，力阻天價工程上馬，惟管委會主席透過私人辭職，拖延召開業主大會，其後業主代表入稟土地審裁處控告法團，至翌年獲判勝訴，由法官啟用有關條款解散管委會，以及委任沙田區議員衛慶祥擔任法團單一管理人，以召開業主大會決議常規議程，直至選出新一屆管委會委員為止。

大圍居屋富嘉花園於2013年發生天價圍標事件，最終啟用強制性大廈管理條文解散管委會，以及委任沙田區議員衛慶祥擔任法團單一管理人，以召開業主大會決議常規議程，直至選出新一屆管委會委員為止。（林振華攝）

柯形容，除了入稟法庭外，民政事務局局長亦可按緊急情況啟動有關條文，一般會委任具名望及一定物業管理知識的社會賢達出任，「當某一個人成為法團單一接管人，就要向物業管理公司落指令，又要與不同承辦商交手，維持日常運作，無一定資歷壓唔住場。」

他又指，隨着過往經常發生業主立案法團內部人員盜公款案後，法團處理賬戶已較之前謹慎，以將軍澳屋苑廣明苑為例，法團賬戶會分AB兩組成員，每組隨機三揀二，合共4人簽署才能提出款項，減低有人監守自盜的可能性，而銀行為確保萬無一失，每當有巨額支賬，除要求提供相關會議紀錄證明，職員會致電法團主席及成員確認有其事，「你講緊偷幾千萬元，就算以年計，每月都要幾百萬元，無理由法團成員唔知件事。」故此他認為涉案疑犯能夠透過完美無暇的虛假文件及單據暪天過海，完美欺騙銀行、法團、物業管理公司，是幾近不可能的事。