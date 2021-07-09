法團失款案｜法團可循民事索償　大律師提醒開會不足或遭反申索

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-07-09 08:00

今次並非首次揭發業主立案法團賬目款項被盜，以往亦曾發生有法團主席、核數會計，管理公司董事，甚至銀行職員涉及同類案件，最終身陷囹圄。有大律師表示，法團可以失職為由，透過民事訴訟入稟，向管理公司及涉案職員索償，不過他提醒法團成員若疫情下開會不足、而無法履行職責，則有機會被反申索。

將軍澳彩明苑業主立案法團日前遭物管經理「穿櫃桶底」案，法團經連日翻查賬目，發現疑犯多年來至少挪用半億元公款，包括賬戶現金，並拖欠物業管理費、清潔費，工程費等共逾千萬元費用，部份涉及「大業主」房屋署已支付的公帑。（鄧栢良攝）

法團被內部人員盜竊公款案件時有發生，翻查紀錄，對上一宗最大金額的案件，是深水埗元州街鴻裕大廈的一名女會計員，涉嫌於04年1月至08年4月的四年間，以偽造賬目手法盜走544萬元，最終被判入獄50個月。另一宗較大金額的盜取法團公款案，涉及一名東亞銀行分行經理，於1997至2013年間盜取多名客戶的存款，涉及金額高達6,500萬元，其中一名受害人為麗城花園業主立案法團，報稱損失高達1,600多萬元，最終被告承認11項盜竊及8項使用虛假文書罪，被重囚10年。

執業大律師陸偉雄表示，若有物業管理公司職員監守自盜，只要他涉案被捕後，即使未真正落案審訊定罪，法團有權入稟民事索償，向被告及其聘用的物業管理公司追討有關款項，不過他提醒疫情肆虐下，法團未必能舉行足夠會議或如期公布財務報表，有機會被物業管理公司以法團司庫或成員失職為由，同時入稟進行反申索，法官一般會將兩案合併跟進。