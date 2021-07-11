大嘥鬼｜環團調查揭超市蔬果被塑膠多重包裝　買生果變「買膠」

撰文： 高振東 最後更新日期： 2021-07-11 15:24

有環保團體留意到，大部分超市商品被過度包裝，造成浪費，尤其是蔬果類產品，在各大超市出現很多非必要的塑膠包裝模式，而一些從外地入口、相對高檔次的水果，例如台灣愛文芒果，更有多達三至四重塑膠包裝。根據該環團早前的調查結果顯示，在276件塑膠包裝之中有，63件也是來自蔬果，可見不同超市中，蔬果類產品過度包裝的情況十分普遍，認為政府應該立法規管過度包裝，並促請超市應全面審核多餘包裝的蔬果種類和數量，以及加快在各區分店實施蔬果「無塑商品區」。

環保團體「綠領行動」早前邀請了9名有到超市購物習慣的市民，在6月16日至23日期間，在每次購物後記錄所得的塑膠包裝量。9名參加者在8月期間前往超市共33次，當中購買共147件以塑膠包裝的貨品。結果發現，蔬果被塑膠過度包裝問題最為嚴重，在276件塑膠包裝之中有，63件也是來自蔬果，可見不同超市中，蔬果類產品過度包裝的情況十分常見。

綠領行動今日（11日）邀請了3名參加者講述他們購物時遇到的「包膠」情況，他們均指出，超市大量濫用塑膠包裝商品，例如一件貨物上有多重包裝和大量貼紙。就參加者現場展示，一盒愛文芒果竟被多重包裝，包括膠托盤、生果網及保鮮紙。

其中一名參加者甄小姐指出，在記錄期間，發現一些相對高級的超市，出現過度包裝問題較多，因為它們傾向利用塑膠包裝，令商品外觀上變得更衞生、更美觀，從而吸引更多人購買。但甄強調，商品被過度包裝，不代表食品質素會相應地高，很多蔬果類產品被塑膠過度包裝，反而令消費者難以觀察到蔬果的外觀，有機會購買到一些已經腐爛的產品，最後得不償失。另一名參加者梅小姐亦指出，商戶多重包裝商品，令商品的成本上升，最後轉嫁在消費者身上。

大部分參加者均認為，塑膠過度包裝是超市的捆綁式銷售策略，變相強迫他們購買一定數量的貨品，雖然這些捆綁式銷售貨品看似更特惠，但卻因為過度包裝而無法檢查貨品的外觀和品質，令到消費者更難自主地挑選好的貨品。有參加者更指出，曾拆開多重包裝後才發現水果底部已變壞，最後得不償失。

促請超市實施蔬果「無塑商品區」

綠領行動強調，組織早在2019年已經持續監察香港超市的蔬果塑膠包裝情況，可惜濫用及過度包裝問題至今仍未改善，情況令人擔憂。綜合各參加者的意見，團體認為本港市民的環保意識逐漸提高，大家也願意減少使用塑膠包裝貨品。根據團體在2019年就過度包裝問題所進行的調查可見，超過9成市民願意在有選擇的情況下講買無包裝的蔬果，為了令市面上減少出現過度包裝商品，認為政府應該立法規管過度包裝，包括要求生產商解釋貨品包裝及向生產商徵收費用等，他們均認為政府要為超市過度包裝問題負責。

除了政府，參加者亦認為各大超市在「包膠」問題上責無旁貸，他們認為超市是過度包裝問題上的最大持分者，應開始正視消費者實際需要，減少塑膠包裝。綠領行動建議超市應立即透過內部審計，全面審核多餘包裝的蔬果種類和數量；制訂減少蔬果塑膠包裝的時間表及目標，以及加快在各區分店實施蔬果「無塑商品區」。