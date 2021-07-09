港人日均棄5.3件膠餐具　業界料改用環保物料餐具　外賣須收貴2元

撰文： 黃金棋 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-09 19:35

環境保護署今日（9日）發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，計劃2025年起餐飲業處所禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具，而其他膠刀、膠叉、膠匙及膠飲管，亦同樣被禁。 當局估計，2019年港人全年共棄置146億件膠刀叉，即每人每日棄置5.3件膠餐具。餐飲業界人士預計，將來禁派膠餐具後，若轉用環保物料餐具，成本或大增。 香港餐務管理協會會長楊位醒解釋，現時環保物料餐具較膠餐具貴30%至40%，「羊毛出自羊身上」，若將餐具成本轉嫁顧客，將來顧客購買飯盒，或需加價約兩元。

環保署指，根據2019年的統計數字，廢塑膠平均每日棄置量約有2,320公噸，佔香港堆填區都市固體廢物棄置量約21%。當中膠袋類最多，棄置塑膠餐具佔第二位，每日約200公噸，當中大部分為即棄膠餐具，粗略估算相當於全年棄置約146億件膠刀叉，即人均每年棄置約1,940件。

「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢由今日（8日）起至9月8日，當中影響最大的莫過於是餐飲業界。稻苗學會會長黃傑龍認為，港府提出的建議合理，其餐廳亦早已停用發泡膠餐具，目前已符合諮詢文件中第一階段要求，估計現時主要是一些燒味店及平價飯仍使用發泡膠餐具。惟他坦言，業界對再有新法例「聽到都驚，又話就嚟垃圾收費」。

擬納入管制的即棄膠餐具。（諮詢文件截圖）

根據當局諮詢文件建議，在第一階段禁膠餐具時，除發泡膠餐具全禁，四類即棄塑膠餐具，包括飲管、攪拌棒、進食用具（如膠刀、膠叉、膠匙）及膠碟亦同樣被禁。

黃傑龍直言，如要轉用即棄環保物料餐具，相關成本或高出五成至一倍，但相信大量生產後，環保物料製的即棄餐具價格，將來或會與現時膠餐具相同。但他批評，現時諮詢文件不少內容較模糊，不少物料如甘蔗生物降解餐具「以為得，但文件又話唔得」，擔心食肆派發餐具成本或會再上升。他促請政府解釋清楚甚麼物料才符合要求，並要確保替代物料有足夠供應。

疫情外賣增 為慳成本不少採用發泡膠餐具

楊位醒則指，疫情下餐廳外賣大增，當中不少採用即棄發泡膠餐具，因成本最便宜。他直言如禁膠餐具後，要轉用環保物料製餐具，相關成本將至少增加30%至40%，惟生意難做，「唔派餐具畀個客下次唔幫襯啦」。為應對相關上升，因此業界將無可奈何考慮加價。他以現時一個50多元的外賣飯盒計算，餐盒、膠叉等餐具成本佔約3至4元，若轉用較貴的環保餐具，每盒飯有機會加價1至2元。

計劃建議分兩階段管制。（諮詢文件截圖）

環團質疑步伐落後 容許非塑膠物料替代不理想

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，面對塑膠餐具問題嚴峻，推行管制是好事，但預計禁膠餐具最快2025年才實施，第二階段也沒有實質時間表，步伐遠落後於歐盟及內地等地區。他形容香港現時只是「趕尾班車」，希望有外地經驗借鑒下，港府可以急起直追。

朱續說，政府容許業界以非塑膠物料製餐具，替代膠餐具做法不理想，食肆或改為提供紙容器等替代，擔心港府只是創造另一個浪費問題。他認為，政府不是要尋找膠餐具替代物料方案，而是方式，例如台灣有外賣平台推出「環保外送」，只要在指定餐飲店點餐及使用可回收餐具，即可獲得現金券。

朱又指，本港灣仔稅務大樓和荃灣愉景新城，亦有提供一站式免費可重用餐盒借用服務，鼓勵「外賣走塑」。他相信以獎勵或收費形式，鼓勵減少使用即棄餐具，有助從根本解決問題。

紙餐具或預先包裝食品消耗量大增 同樣造成污染

2019 年《都市固體廢物監察報告》，紙餐具首次「榜上有名」。綠惜地球提醒港府，應慎防紙餐具或預先包裝食品消耗量大增，造成污染轉移。環團呼籲當局訂立清晰的即棄餐量減量目標評估成效、第一階段涵蓋外賣及外賣平台的塑膠即棄餐具，以及提供更多減用、可重複使用容器的替代方案，以取代即棄物料。

根據諮詢文件，當局建議全面禁止即棄發泡膠餐具在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具。至於其他非發泡膠即棄膠餐具，建議第一階段將全面禁止餐飲業處所向堂食顧客提供各類即棄膠餐具；而外賣則禁止提供即棄膠飲管、攪拌棒、叉、刀、匙及碟等；第二階段外賣規管將會與堂食看齊。