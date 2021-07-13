梁錦威當選葵青區會主席　認同支聯會綱領　建制細聲斥「無資格」

政府月內安排區議員宣誓，有傳政府訂下四條DQ「紅線」，包括曾以辦事處設初選票站、簽署「墨落無悔」抗爭派聲明等，政府將追討遭DQ者上任以來的薪津，觸發逾150名區議員辭職。

葵青區議會今天（13日）召開大會，補選區議會主席，身兼支聯會常委的梁錦威在無競爭下自動當選。民建聯盧婉婷追問梁錦威是否認同支聯會「結束一黨專政」綱領，梁錦威直認不諱，表明完全認同支聯會五大綱領，並會一直堅持下去。副主席張文龍宣布梁錦威根據《區議會條例》當選主席，盧婉婷及黨友梁嘉銘聞言在席細聲斥：「無資格，無資格」，不過建制派未有作出離席等任何抗議行動。



梁錦威：多謝為民主付出過的議員

葵青區議會副主席張文龍在早上主持選舉主席儀式，指截至會議舉行前一小時，只收到一份提名表格，欲宣布唯一參選人梁錦威當選之際，盧婉婷要求發言，指梁錦威作為支聯會常委，是否認同支聯會「結束一黨專政」綱領。梁錦威直認不諱，表明完全認同支聯會五大綱領，並會一直堅持下去。盧婉婷聞言斥，梁錦威等同否定中國共產黨領導，行為屬「顛覆國家政權」，若由他擔任區會主席，將會破壞區議會聲譽。

梁錦威反駁指，是次參選主席是根據《區議會條例》及《條例》被賦予的權利，盧婉婷隨後斥：「唔使講啦，佢唔愛國。」張文龍宣布，梁錦威根據《區議會條例》當選區議會主席，任期即時生效至2023年12月31日。盧婉婷及梁嘉銘聞言後，在席細聲斥：「無資格，無資格。」不過建制派未有離席等抗議行動。梁錦威隨即坐上主席位置，主持是次的區議會大會，並說：「多謝為民主付出過的議員。」

民建聯盧婉婷追問梁錦威是否認同支聯會「結束一黨專政」綱領，梁錦威直認不諱，表明完全認同支聯會五大綱領，並會一直堅持下去。（梁鵬威攝）

原葵青區議會主席、民主黨司庫單仲偕因前年「十一」集結案，被判入獄14個月、緩刑2年。單仲偕早前先辭任區會主席，日前政府刊憲單喪失區議員資格，區議會主席一職須補選。當選主席的梁錦威日前發文表明不會辭任區議員，坦言港人或會認為其留任決定天真，甚至不齒其決定，因明知會被DQ、被追債，「面對三、四個月之後的『六四案』審訊，我很大機會鋃鐺入獄，議席本身都已在倒數階段，留下來的意義已絕不在於議席本身」。

翻查資料，葵青區議會尚餘14名議員，暫有9名民主派未有辭職，包括張文龍、民主黨劉貴梅、林紹輝等，建制派只有5名議員，因此民主派仍佔多數。