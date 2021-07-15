拖足23年│內地廠房爆發疫情致停工　旺角道行人天橋工程再度延期

旺角道橫跨彌敦道的行人天橋，自1998年起已進行規劃，惟拖足23年仍未完工，「半完成」的狀態維持多年，至去年4月才再次接駁。惟據區議會最新文件顯示，因有部分裝修物料供應商，其內地廠房的所在地區爆發疫情需要停工，令材料的生產及付運期出現延遲，行人天橋的工程因此需再度延期，預計至本年第三季才會完成。



據區議會最新文件顯示，拖足23年的旺角道行人天橋，工程需再度延期。（資料圖片／蔡正邦攝）

工程顧問公司向油尖旺區議會交通及運輸事務委員會提交最新進度報告，文件中顯示，部分天橋裝修物料（如鋁製裝飾面板及玻璃面板等）的內地廠房因所在地區爆發疫情而一度停工，而受疫情影響，進出當地人員亦須接受強制病毒檢測，加上有關地區實施限制用電措施，廠房須依供電局有序用電的安排於指定日子停工。受該等無法預計的情況影響，行人天橋工程的部分飾面安裝工序未能按原定計劃如期進行。

報告中又指，承建商會繼續積極跟進建築物料的付運情況，而根據最新進度檢討，視乎物料的付運情況，預計天橋工程可望於本年第三季內完成，較原來提出的今年第二季延遲。

根據最新進度檢討，視乎物料的付運情況，預計天橋工程可望於本年第三季內完成。（資料圖片／蔡正邦攝）

此外，文件中提到，天橋橋頂的鋁製天面板及天幕安裝工程已於今年4月中旬大致完成，行人樓梯及扶手電梯頂部的鋼結構安裝及髹油已於5月中完成；兩旁行人扶手電梯的機電安裝工程、升降機塔的主體結構工程已經完成。至於兩部升降機開展內部安裝預計7月中完成，亦將會安排扶手電梯及升降機運行測試，估計8月中可交予政府部門檢測。

根據政府在1998年的新聞公報，因應旺角人口高度稠密，政府擬在旺角道與洗衣街興建新的行人天橋系統，包括在沿旺角道興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約8.5米，橫跨彌敦道至洗衣街；及在沿洗衣街興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約5.5米，由旺角道至弼街的行人天橋。天橋會設有樓梯、自動電梯及升降機，供行人使用，計劃亦包括在西洋菜街加建地下鐵站入口、附屬的道路、渠務及環境美化工程。當時政府預計工程會在該年年底展開，需時只約24個月（即2000年年底）便會完成。