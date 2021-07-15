Foodpanda改制惹外賣員不滿　要求與資方談判　爭五大訴求

外賣平台Foodpanda傳出資方再次降低服務費底價，引起外賣員不滿。一眾外賣員於今日（15日）下午到達Foodpanda於上環的辦公室樓下，要求與公司代表直接對話，並提出五個訴求，包括提高服務費底價、制定有效的接單率申訴機制以及停止無理封鎖外賣員帳號等。據悉，勞資雙方曾相約會面，惟資方突然單方面改期，被認為是無誠意去聆聽訴求，外賣員亦拒絕改期，故按照原定日子，即今日出席會面。



一眾外賣員於今日（15日）下午到達Foodpanda於上環的辦公室樓下，要求與公司代表直接對話，並提出五個訴求，包括提高服務費底價、制定有效的接單率申訴機制以及停止無理封鎖外賣員帳號等。（曾鳳婷攝）

多名Foodpanda外賣員因不滿資方在疫情下多次降低服務費，以及無理終上員工合約，今日下午3時半，約20名外賣員到達公司總部，要求與資方談判，並提出五大訴求，包括提高服務費底價、制定有效的接單率申訴機制、解決導致接單率降低的問題、停止無理終止與外賣員合約，以及提高團體人身意外保險保額。在進入公司前，外賣員在大廈門口，呼叫「Foodpanda無恥，還我血汗錢」等口號，7名代表獲安排進入公司與資方談判。

發起勞資談判的Ken在Foodpanda擔任俗稱「步兵」的外賣員，他指近日公司兩度更新政策，先在6月底時降低服務費底價，外賣員接每一張單的底價平均扣減1元，變相被扣減人工；7月初又把接單率劃一服務費取消，要求外賣員每兩星期平均達到85% 的接單率，若接單率不足，該兩星期接過的每張單單價，會下調至20或30元。（曾鳳婷攝）

發起勞資談判的Ken在Foodpanda擔任俗稱「步兵」的外賣員，他指近日Foodpanda兩度更新政策，先在6月底時降低服務費底價，外賣員接每一張單的底價平均扣減1元，變相被扣減人工；7月初又把接單率劃一服務費取消，即外賣員未知將會獲得多少底價。他指現時每單外送的收費，會兩星期更新一次，猶如海鮮價，很多外賣員對此感到不滿。

Ken透露，他曾內部聯絡公司，提出他對接單率機制的質疑，卻換來官腔回應：「明白各送遞員都有類似情況，公平起見，沒法為你處理」。回覆令Ken大感不滿，故再次發電郵追問，惟至今仍未收到任何回覆。

Ken後來加入地區外送員群組，與行家討論對公司新制的問題。Ken和其他5位代表於本月初曾到Foodpanda位於尖沙咀的辦公室，要求與管理層會面。當時公司與他們達成共識，相約在15日進行會面，惟在會面前三天，他們突被告知管理層因公事忙碌無法出席，須改於翌日進行。資方提出改期當天，同時亦宣布新政策，即把接單率劃一服務費取消。一眾外賣員認為資方沒有誠意討論，故拒絕周二的會面，堅持按照原定日子及時間，即今日下午進行會面。

2019年成為Foodpanda全職「車手」的Jason亦有參與今日的談判行動，他形容Foodpanda外賣員常陷入兩難局面，例如面對程式內提供的餐廳地址不同時，會令他們十分困擾，「我哋係按點收費，如果App內地址顯示同實際不同，例如比原定地址遠，我哋係冇得補費」。Jason慨嘆，如不想踢單而失接單率，這些情況往往只能「硬食」。

他又提到，公司程式經常自動錯過訂單，影響接單率和收費組別，變相影響收入，「miss 兩張單，又停收外賣單20分鐘，3張又停半個鐘」。他續指，相關問題已多次向公司反映，惟大多不獲回覆或收到官腔回應，批評公司客服形同虛設。

飲食及酒店業職工總會發言人何鴻興今日亦有在場協助外賣員。（曾鳳婷攝）

飲食及酒店業職工總會發言人何鴻興今日亦有在場協助外賣員。他指Foodpanda在疫下大舉招募外賣員，卻一直扣減外賣員每張單的接單價錢，非常不公。何鴻興透露，更有外送員在加人地區外送員群組後，透露個人情況及表達對公司不滿後，帳戶遭到封鎖（即被終止合約），至今仍未解封。他表示，工友希望相關政策能重回去年7月的標準。

經過約四個小時勞資談判後，勞方代表表示，雖然公司願意聆聽訴求，惟整個過程中，並沒有回應他們任何訴求，溝通方式偏向單向。當他們要求進行下一次會面時，公司亦拒絕，僅在會面中多次表示，會研究改善檢討。勞方代表指，希望公司能認真考慮加單及改善申訴機制，保障他們權益，現時他們對公司持觀望態度，希望得到實質回應後，再安排下一步行動。

《香港01》就事件向 Foodpanda 查詢，正等待回覆。