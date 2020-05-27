Deliveroo外送員中環罷工警到場　資方稱無報警　與勞方代表會談

立法會於今（27日）早恢復《國歌條例草案》二讀辯論，網民號召「5.27大三罷」，癱瘓交通及包圍立法會。本港多區有人聚集，其中近日為改制問題而發動罷工行動的Deliveroo外送員，約300人聚集在Deliveroo位於中環的辦公室大廈外，要求與資方見面，其間一度有警員到場。 網上流傳警員到場的照片後，有網民指是資方報警趕走示威外送員，遂發動罷用Deliveroo服務行動。有身處現場參與罷工的外送員向《香港01》表示，相信並非公司報警，而到場警員亦有協助他們與資方見面。Deliveroo則回應指，當時並沒有通知警方或要求警方介入事件。

網上流傳照片顯示有警員到達Deliveroo外送員聚集處調查，有人指是資方報警趕走工人，但Deliveroo回應指沒有通知警方或要求警方介入事件。（網上圖片）

因不滿公司新制下變相減薪、負責組織罷工行動的Eric表示，今早11時，約300名外送員聚集在Deliveroo位於中環的辦公室大廈外，要求與資方管理層對話。至下午2時許，有警員指接獲附近商戶報案，指該處有多人聚集，故到現場了解。Eric憶述該名「士沙」（警署警長）到場時態度良好，「佢話太多人會違反限聚令，大家要散」，並形容他們的活動是勞資糾紛，故沒有對他們發出「限聚令」告票，最後更協助他們與資方代表見面。

Eric指，資方其後安排於3時至6時與外送員會面，就改制一事商討，「公司強硬地話唔可以回復舊制，我哋就要求要改善新制，希望可盡量貼近舊制」。他引述資方代表指，正聯絡位於英國的總公司，反映香港區外送員的訴求，但過程需時，勞方則要求要有明確的時間表。

Deliveroo回應查詢時表示，對於今日送餐專員到中環戶戶送辦事處表達意見，未能及時到場表示歉意。另必須澄清公司沒有通知警方或要求警方介入事件，今日下午雙方代表於戶戶送辦事處進行會談，並將於本周內繼續與送餐專員代表洽商，尋求最理想的合作模式。Deliveroo又指，一直視送餐專員為核心合作伙伴，就外送合作模式一事，公司自上周起連日以不同方式和送餐專員溝通，包括與逾千名送餐專員聯絡、在港九特設地點與他們直接對話，並於過去兩天由負責人與對方代表會面磋商。

警方指，在下午3時15分接獲一名男子報案，指有大批人士聚集在中環擺花街及閣麟街交界。