Deliveroo勞資談判新進展　車手復工一周　步兵仍持觀望態度

外賣平台Deliveroo（戶戶送）日前推行新制度，更改每張單設立最低價錢的做法，引起外送員不滿。約300人車手及「步兵」按章工作一周後有新發展，資方改善部分待遇，大部分車手會回復正常服務一星期，周五（6月5日）再作檢討，不過大部分「步兵」不接受方案，會維持按章工作。戶戶送表示過去一周收集到逾千名外送員意見，在新制度下於特定繁忙時段派發額外獎金，另外亦保障外送員在餐廳延遲出餐的情況下，維持他們的接單紀錄，避免收入受影響。

勞資談判新進展，Deliveroo車手復工一周，步兵仍持觀望態度。（資料圖片）

Deliveroo外送員不滿新制度下收入減少，發起按章工作、每小時只送一張單令餐廳在高峰時間囤積大量外賣等行動一周，勞資談判有新進展。日前15名勞方代表與資方開會，負責組織罷工行動的Eric引述資方指，將作出多項改善措施，包括當餐廳延遲出餐，外送員等候食物超過15分鐘，可通知客戶服務員取消定單，同時維持接單率，公司另外安排外送員送餐。

電單車手初步同意改善措施，本周會回復正常服務，待周五（5日）再與資方討論進一步新制度其他細節。不過，「步兵」大多不接受新制改善措施，會繼續按章工作。

外賣平台Deliveroo外送員因不滿新制度令收入減少，發起按章工作行動。（資料圖片）

戶戶送回覆《香港01》表示，經過與英國總部商討後，前日（29日）下午邀請勞方代表到中環辦事處，面對面交代詳情。戶戶送指過去一周收集到逾千名送餐專員的意見後，與英國總部商討，認為有需要在新的系統更新下，為送餐專員提供更多支持，包括於特定繁忙時段派發額外獎金，另外亦保障送餐專員在餐廳延遲出餐的情況下，維持他們的接單紀錄，避免收入受影響。

戶戶送承認在推行是次更新過程當中，與送餐專員的交流未如理想，將改善與送餐專員溝通的渠道，確保未來能充份聆聽他們作為核心合作伙伴的意見，其中餐廳等候時間過長是過去一周內從送餐專員當中收集到的其中一個最大問題。為此，公司訂立一套政策，假如送餐專員由於餐廳未能於預計完成時間的15分鐘內提供食物而選擇拒絕此訂單，他們的接單率將不會受影響，避免影響其獎金計算。

據Deliveroo外送員透露，過往「步兵」每張單最低收入為35元，車手則為$50元，但新制度下取消最短路程價錢，變相失去「最低工資」保證。新制度推出「加乘獎金」計劃，外送員一星期接單率達到8成，可獲每張訂單1.3倍獎金，新制變相規限外送員不可「踢單」，失去選擇和衡量工作量的自由。