消防爸爸為跳舞女兒變「住家男」 父女檔為一件事拆夥：唔捨得

消防員勇闖火場搶救生命，是不少人眼中的英雄，如果有一位消防爸爸，女兒又會是何感受？自小喜愛跳舞的王悅瞳（瞳瞳），多年來在台前獲獎無數，背後原來有位消防爸爸，如「經理人」般由心理輔導、拉筋，以至是飲食管理都為她打點。這位爸爸更由對跳舞一竅不通，到現時會學着女兒跳舞、一起拍片放到網上，如此親子關係羨煞旁人。不過，瞳瞳在下月底便要前往美國深造舞蹈，一去就是數年，爸爸又是否捨得、願意放手？



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爸爸：女兒細細粒 跳舞時仿如巨人

現年14歲的瞳瞳，3歲開始學舞，8歲參與多個大大小小的比賽。今天的她，舞蹈獎盃、獎項無數，每次出場都是全場最耀眼的。不過當中令瞳瞳最深刻的，要數2019年的亞太盃國際音樂、舞蹈大賽，須面對來自星、泰、馬等地對手，令她十分緊張，惟最後仍成功拿下冠軍寶座。

「你睇佢身型可能細細粒，但上咗台，感覺會好似個巨人咁。」瞳瞳的爸爸指，作為父母見到子女上台，必會覺得他們與平日很不一樣。任職消防員的他，每次女兒有表演、比賽都會到場支持，不過他多數是在後台，為女兒拉筋、進行心理輔導等，「有時佢都會同我講爸爸我好驚呀。我會話，如果你驚就唔好去，但選擇咗去，就要做到最好。」

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消防同事羡慕父女檔上陣

瞳瞳比賽生涯的十年間，多數只有媽媽可以在台前欣賞表演，但爸爸卻猶如她的「最佳拍檔」，提醒她享受每一次的比賽經歷，「如果你真係咁鍾意嗰啲獎盃，爸爸同你去黑布街整一大堆都得…會叫佢當係一個表演，其實對手就得佢自己。」

消防員「返一日放兩日」，不過瞳瞳爸爸的放假時間，全都「畀晒個女」，「譬如佢要下個月比賽嘅，事前會安排佢食嘢唔好咁肥膩；離港比賽就係唔好食亂嘢，唔係病咗點算。」瞳瞳也形容，與爸爸的關係如同朋友，有困難、不開心的事都會跟他分享。這個家庭更不時「Jam舞」，又會拍下片段，放到各自的社交媒體上，爸爸指，朋友們都早已知道他是個「住家男」，並沒感到奇怪，「 啲同事都知呢個人又會跳舞，個女彈琴又會彈埋一份，係會一齊癲嘅。我覺得冇乜所謂，反而有啲同事會話其實佢哋都想。」

（左）SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航和瞳瞳一家三口認識多年。（呂諾君攝）

近期瞳瞳獲美國一家舞蹈學院賞識，將於下月底前往美國深造，事前已得到爸爸大力支持，「佢一路都咁鍾意跳舞，直頭想向呢方面發展，咁我覺得不如放眼世界啦。」爸爸指，該專業芭蕾舞學校的課程一直至瞳瞳18歲才完，之後再根據表現決定學生未來路向，而瞳瞳則希望日後能加入舞蹈團巡迴表演。被問到是否感到不捨？爸爸就認為，女兒能「出去兜一個圈」，在其跳舞生涯和訓練獨立性均是好事，「唔捨得，唔通長期要擺佢喺身邊咩？」