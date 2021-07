爸媽和小學生一起學街舞拍MV　導師奶茶首教親子班：學校好大膽

還記得《狂舞派3》的演員奶茶和佳仔嗎?他們一起把街舞帶進了學校,在漢師德萃學校和小學生及父母一起跳舞、拍MV!導師奶茶Lydia更稱今次是她首次任教親子班,爸媽和孩子的互動都令她十分難忘和感動。「佢哋係一齊學習,爸爸媽媽個包袱留喺屋企,好肯付出,真係身教。」她說。

攝影:黃寶瑩



Lydia表示,很多學校或者還會覺得街舞的形象「好曳」,多謝她的學生也同是《狂舞派3》飾演佳仔的小演員劉皓嵐穿針線,讓她到皓嵐的學校任教親子班,也感謝學校的信任,「俾學校見到街舞老師都正常嘅,跳舞係好型嘅」。她指,在戲中她和皓嵐有很多互動,已有親子舞的念頭,而是次在親子班就把她的想法化為現實,任教12對從零開始學習的小學生和他們的爸爸媽媽。

教小朋友跳舞多年的Lydia坦言,一次過教家長和學生是另一種體驗,過程中也令她感動和難忘。「記得有一個學生第一日學已經喊得好勁,之後2、3堂睇得出媽媽不繼鼓勵佢、一齊練習,學生都自信心都大咗好多,係one of the best team。」Lydia說,漢師德萃學校校長馮鑑邦也記得這對學生,「媽媽喺第一堂都有少少怕醜,體力上又好攰,休息咗幾次,但為咗同囡囡一齊學又再企返喺身。之後見到媽媽都明顯有練過」,他又補充,曾經和學生父母了解過學生哭泣的原因,「原來佢見到同學仔跳得好好,佢自己可能拍子差啲,做得冇咁好」。

在這個親子班中,父母和學生都站在同一個起點上,從零學習。Lydia也坦言初時必然是小朋友學得更快,不過家長也十分努力,不時和小朋友一起討論怎樣記住舞步、怎樣跳得更好。「街舞一係好型,一係就唔型。爸爸媽媽都可以咁放、咁型,我覺得全然係想自己啲小朋友都投入、開心,所以佢哋先要做好自己、好肯付出,將個包袱留喺屋企,真係身教。」她說。

家長:同仔女變咗同學、釋放Energy

一年級的Elle和五年級的Max也和媽媽一起學習,感覺也十分新鮮。Elle和媽媽本身有學芭蕾舞,但一開始也感到舞步不容易記住。Elle媽媽笑言女兒變成同學,看到女兒原本感到困難,但後來跟她說「好易之嘛」,感受到她的進步。媽媽又指,初次見奶茶和皓嵐跳街舞覺得好型,自己又不是「好型」,但奶茶能令氣氛變得很融洽和投入,「釋放大家啲energy」。

Max和媽媽則認為奶茶導師的教導方法令他們更易記得舞步,「佢(奶茶)會作啲口號;又有片段,可以畀我哋返屋企睇住練習」。她覺得Max學習跳舞之後,專注力有所提升,又發現兒子的拍子感很好、對跳舞很「上心」,每晚臨睡前也會提醒她溫習舞步,親子間的陪伴時間和話題也增加。

校長:父母為仔女開心 好肯付出

漢師德萃學校校長馮鑑邦和德萃小學校長高思敏指,當初請奶茶和皓嵐一起與家長分享街舞歷史和即興表演時,家長和學生已經十分興奮,希望可以入到體驗班和進階班。「我哋要求家長和學生要先拍片,再挑選12對親子上5堂,最後就拍一個MV。」2位校長看到家長為了讓子女開心、想被選中入班,皆落力付出時間和努力。

今次活動幫忙牽線的皓嵐也有幫忙做小助教,更感到家長「簡直有團火,好想跳好啲、再跳好啲」。而他又親身體驗到做導師的辛勞,必須比學生更努力,才能好好上課,笑說:「我以後會尊重所有老師。」

