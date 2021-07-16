爸媽和小學生一起學街舞拍MV　導師奶茶首教親子班：學校好大膽

還記得《狂舞派3》的演員奶茶和佳仔嗎？他們一起把街舞帶進了學校，在漢師德萃學校和小學生及父母一起跳舞、拍MV！導師奶茶Lydia更稱今次是她首次任教親子班，爸媽和孩子的互動都令她十分難忘和感動。「佢哋係一齊學習，爸爸媽媽個包袱留喺屋企，好肯付出，真係身教。」她說。

攝影：黃寶瑩



Lydia表示，很多學校或者還會覺得街舞的形象「好曳」，多謝她的學生也同是《狂舞派3》飾演佳仔的小演員劉皓嵐穿針線，讓她到皓嵐的學校任教親子班，也感謝學校的信任，「俾學校見到街舞老師都正常嘅，跳舞係好型嘅」。她指，在戲中她和皓嵐有很多互動，已有親子舞的念頭，而是次在親子班就把她的想法化為現實，任教12對從零開始學習的小學生和他們的爸爸媽媽。

教小朋友跳舞多年的Lydia坦言，一次過教家長和學生是另一種體驗，過程中也令她感動和難忘。「記得有一個學生第一日學已經喊得好勁，之後2、3堂睇得出媽媽不繼鼓勵佢、一齊練習，學生都自信心都大咗好多，係one of the best team。」Lydia說，漢師德萃學校校長馮鑑邦也記得這對學生，「媽媽喺第一堂都有少少怕醜，體力上又好攰，休息咗幾次，但為咗同囡囡一齊學又再企返喺身。之後見到媽媽都明顯有練過」，他又補充，曾經和學生父母了解過學生哭泣的原因，「原來佢見到同學仔跳得好好，佢自己可能拍子差啲，做得冇咁好」。

在這個親子班中，父母和學生都站在同一個起點上，從零學習。Lydia也坦言初時必然是小朋友學得更快，不過家長也十分努力，不時和小朋友一起討論怎樣記住舞步、怎樣跳得更好。「街舞一係好型，一係就唔型。爸爸媽媽都可以咁放、咁型，我覺得全然係想自己啲小朋友都投入、開心，所以佢哋先要做好自己、好肯付出，將個包袱留喺屋企，真係身教。」她說。

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家長：同仔女變咗同學、釋放Energy

一年級的Elle和五年級的Max也和媽媽一起學習，感覺也十分新鮮。Elle和媽媽本身有學芭蕾舞，但一開始也感到舞步不容易記住。Elle媽媽笑言女兒變成同學，看到女兒原本感到困難，但後來跟她說「好易之嘛」，感受到她的進步。媽媽又指，初次見奶茶和皓嵐跳街舞覺得好型，自己又不是「好型」，但奶茶能令氣氛變得很融洽和投入，「釋放大家啲energy」。

Max和媽媽則認為奶茶導師的教導方法令他們更易記得舞步，「佢（奶茶）會作啲口號；又有片段，可以畀我哋返屋企睇住練習」。她覺得Max學習跳舞之後，專注力有所提升，又發現兒子的拍子感很好、對跳舞很「上心」，每晚臨睡前也會提醒她溫習舞步，親子間的陪伴時間和話題也增加。

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校長：父母為仔女開心 好肯付出

漢師德萃學校校長馮鑑邦和德萃小學校長高思敏指，當初請奶茶和皓嵐一起與家長分享街舞歷史和即興表演時，家長和學生已經十分興奮，希望可以入到體驗班和進階班。「我哋要求家長和學生要先拍片，再挑選12對親子上5堂，最後就拍一個MV。」2位校長看到家長為了讓子女開心、想被選中入班，皆落力付出時間和努力。

今次活動幫忙牽線的皓嵐也有幫忙做小助教，更感到家長「簡直有團火，好想跳好啲、再跳好啲」。而他又親身體驗到做導師的辛勞，必須比學生更努力，才能好好上課，笑說：「我以後會尊重所有老師。」

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