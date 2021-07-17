回收站變身「環保夏祭」假日墟巿　結合二手換物、循環再造元素

經歷疫情近一年半，墟市營辦受防疫措施影響，覓地甚艱難。關注草根生活聯盟一連兩個月與薈萃服務網絡協會合作，今日起在「綠在大角咀」回收站舉辦以環保串連市集的「環保夏祭」，七月及八月的主題分別為「升級再造」及「本地種植及製作」，為基層檔主提供室內營銷場地外，同時讓大眾可體驗市集、二手換物站、工作坊、禮品換領站及青年相展等一系列活動。



基層墟巿賣物賺錢兼提升自我價值

近年民間有不同墟市，除可讓市民在假日期間提供多一個逛街的選擇，也可幫助基層市民透過墟市販賣產品賺錢，取回尊嚴及自我價值。今次的「環保夏祭」共有十檔，於市集消費的街坊可因應消費額，換領不同環保禮品，如由廢棄樹木升級再造的木杯墊；社區組織「油踐入心」收集及捐出的「Ugly fruits」配合簡單食譜，就可升級製作成鮮果 冰沙或冰棒；市集同時呼籲街坊捐出及自取與夏日有關的小物件，如小風扇等，讓街坊可整理家居及自選心頭好，也避免造成浪費。

檔主之一的虎哥，今日帶來了不少珍藏復古錶款以低價售予街坊。他退休前在航空公司貨運部任職了30多年，過往常用一折機票與妻子周遊列國，因本身喜愛研究鐘錶，他多年來也在各地搜羅了不少手錶，部分更為60至70年代款式，每一隻都各具故事。此外，虎哥在港時也會收購錶廠標注為「損壞」，外亂卻仍是新簇簇的「錶頭」，並加以維修，再配上木塊及皮碎，就可升級再造成精美錶頭吊飾售賣，很有特色。

售賣皮雕手袋的如太則透露，因家中有一名患腦抽筋的兒子，她無法長時間外出工作，擺墟市除可幫補收入，作品受客人欣賞時，她也會感到十分快樂。如太指，攤檔中每一個皮雕手袋都是手工製作，雕刻、上色等均需花上數日才能完成。而除了各式攤檔，場內亦設有「基見」青年攝影小組展覽，展覽以投影形式進行，由一班居住於劏房的青年，以手機攝影表達心中所想所惑，歡迎街坊到場了解每張作品背後的故事。

「環保夏祭」詳情如下：

● 日期：2021年7月17至18日

● 時間：中午12時至傍晚6時

● 地點：大角咀塘尾道27-41號百勝大廈1-3號地舖 綠在大角咀