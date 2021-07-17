社區墟巿「懶人工具包」出爐　專家：大量區議員從缺須另覓出路

疫情重創經濟，墟巿成為基層及待業人士創業的另一道曙光。賽馬會「創不同」 社會創新實驗室今日(17日)聯同關注基層組織、大學學者，以及根據過往成功舉辦Pop up墟巿的案例製作出「懶人工具包」，分享相關經驗，有專家直言隨着大量區議員辭任，透過區議員申請墟巿的途徑已「此路不通」，需要另覓生路與非牟利機構及地區組織合作，捨難取易向政府申請閒置用地及財政資助。



關綜緩在現場設置墟巿檔，讓公眾體驗墟巿賣物的滋味，產品包括小手工及懷舊食品。(黎倩婷攝)

工具包詳列申請流程

賽馬會「創不同」 社會創新實驗室與香港理工大學社會學系鄒祟銘博士、關注綜緩低收入聯盟合作，今日(17日)舉行「閒置用地與墟市創想」分享會，宣佈推出申請墟巿「工具包」，為有意籌辦墟市的市民提供一系列建議，避免多走冤枉路。

賽馬會「創不同」主席黃英琦指出，本港現時有大量閒置用地，組織半年前開始研究香港閒置用地用作舉辦墟市的可能性，並整合過去五年街坊與團體在深水埗籌辦墟市的經驗，製作成為工具包，幫助巿民了解申請墟巿期間與政府接洽的過程、如何宣傳及推廣墟巿，以及牌照申請等事宜， 藉此鼓勵市民在閒置用地舉辦市集，推動社區經濟。

墟巿申辦者：要夠膽問政府部門拎資源

曾成功舉辦墟巿的健康行動項目主任謝明志表示，組織2011年發現粉嶺聯和市場丟空近十年，感到十分可惜，於是向地政總署以$1申請用地作環保回收之用，後來再慢慢拓展至墟市活動，社區活動和工作坊等。他指出，申請及續租閒置用地的過程並不簡單，組織當時因與聯和舊街市管理公司曾有合作淵源，雙方先作坦誠溝通，先得到管理公司的支持後，然後再逐步爭取區議會、鄉事委員會及地區組織等支持，最終才能成事。他寄語申請閒置用地最重要是「夠膽」，踏出第一步嘗試尋找地政總署的支持。

謝明志補充，發展局自2018年起推出資助計劃活化以支援非政府機構善用空置政府用地,，現時約有850幅空置用地可供申請，計劃亦會為成功申請的非政府機構提供財政資助。

捨難取易從先申請全乾貨市集

以往市民會透過區議員申請閒置用地舉辦墟市，但面對目前大量區議員從缺問題，謝明志建議市民可以先尋找地區組織、商戶、居民組織及鄉事委員會的協助。

黃英琦總結，每個年代的申請規管均有不同，建議市民可以從最容易的墟市種類開始做起，例如先做全乾貨市集，累績一定經驗及相關政府部門的信任，往後的道路便會更加容易，過程中亦可參考整合好的工具包，工具包可於「創不同」的網站瀏覽。

申請墟巿流程多面睇：

