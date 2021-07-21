DSE放榜｜重度聽障少女用眼看說話　憑後天努力考得升大學成績

DSE中學文憑試於今日（21日）放榜，東九龍匯基書院學生李知恩是一位與別不同的考生，她先天患有重度聽力障礙，即使燒炮仗或飛機經過亦只能聽到微弱的聲音，日常生活需依靠助聽器及「讀唇」方法，才可與人溝通。在老師及家人的鼓勵下，她以努力彌補先天的缺陷，考獲最佳5科21分的成績，並希望可獲港大或浸大的文學院取錄。



東九龍匯基書院學生李知先天患有重度聽力障礙，她以努力彌補先天的缺陷，考獲最佳5科21分的成績。（梁鵬威攝）

半年才會說第一個字

19歲的李知恩於出世時便先天患有重度聽障，而受到聽力的影響，學習說話亦變得困難。父親在她一歲時，帶她到宣美語言及聽覺訓練中心學習說話，又於三歲時進行人工耳蝸手術，才於七歲時可正常與人溝通，進入主流小學讀書。

宣美語言及聽覺訓練中心總幹事龐劉湘文提到，當年李知恩用了六個月時間，才學會說第一個字；又指幸好父母及早送李知恩到中心學習，未有浪費聽障人士學習說話的最佳時機。

疫下戴口罩及網課影響學習

李知恩上課時除需要依靠助聽器外，亦需要靠觀察老師的口形，才可了解課堂內容。但於中五時新冠肺炎疫情爆發，老師載上口罩，不能以觀察口型輔助學習，而轉為線上學習後，聲音經電腦處理後對李知恩而言亦更難理解，導致她在學習上遇到困難。幸得老師幫助，特意露出口型為學生錄製額外補課影片，令李知恩得以追上學習進度。

而李知恩面對先天的困境，並沒有自此放棄，更以努力彌補不足。她原先於中四選科時選擇理科，老師提點不適合後，她於中五轉為修讀中史及文學，但需要以自己的努力追回中四的學習進度。而自己亦會投放更多時間去溫習，「一早起身就會操卷，夜晚再溫書」。

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感謝家人支持 不可以辜負家人期望

李知恩又感謝家人對她的支持，亦是她一直堅持努力學習的動力。她憶述小時父親每星期都會載她到中心學習說話及聽力，一直銘記「唔可以辜負佢嘅期望」；另外從事中學老師的母親亦為她準備不少資源。如舊試題讓她學習；更幸得中心總幹事龐劉湘文及早教她說話，「唔係可能錯過黃金時間學講嘢。」

在眾人的支持下，考獲最佳5科21分的成績，於中文及文學取得5分、通識及中史取得4分、英文及數學取得3分，合符升大學資格，成績遠比預期好，本打算就讀高級文憑的她，則擬報讀港大文學院或浸大文學院，日後亦打算以社會服務的方向發展。