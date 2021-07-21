傳MIRROR周五現身屯門市廣場　姜濤Fans叫前區議員幫手排隊遭熱議

【MIRROR / ViuTV / ERROR / 屯門市廣場 / 奧運】網上流傳人氣男團MIRROR及ERROR將於周五（23日）到屯門市廣場，出席由ViuTV舉辦的東京奧運造勢大會，預料有大量粉絲湧至支持，不少「屯門牛」都笑言要為「淪陷」做好準備。不過有自稱是姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲就聯絡當區的前區議員，希望能代她們排隊，以霸到最佳位置追星，引起網民熱議。



MIRROR被傳將於周五（23日）到屯門市廣場，出席由ViuTV舉辦的東京奧運造勢大會，預料有大量粉絲湧至支持。（資料圖片）

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屯門樂翠區前區議員盧俊宇在facebook發文，指昨日（20日）接獲街坊求助，指希望他能「幫手排隊睇MIRROR」。該名美樂花園的居民向盧俊宇傳來WhatsApp訊息，查問MIRROR本周五是否真的來屯門市廣場，她表示自己和老公都非常喜歡姜濤和「Anson BB」，但因工作關係未能提早到場，希望辦事處職員可以幫手排隊霸位。

MIRROR粉絲要求區議員幫手排隊訊息▼▼▼

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盧俊宇已於本月7日宣布辭去區議員職務。（資料圖片）

這位粉絲的訊息令盧俊宇感無奈，唯有已讀不回，但粉絲窮追猛打，聲稱選舉時有投他一票，更罵道「你唔覆街坊求助太唔負責任！」，盧忍不住在帖文稱「真心瘋狂，已放block list（封鎖名單）」。事實上，盧俊宇已於本月7日宣布辭去區議員職務，當區的區議員職位正懸空。

帖文隨即引起網民熱議，並轉發至更多FB群組，不少人都批評事主過份，「影衰鏡粉」，指即使是現任區議員亦不需提供任何協助；有網民則指「自己的星自己追」，要其他人幫手排隊是毫無誠意的表現；有人就抽水反諷該粉絲，留言問盧俊宇「可唔可以幫我排市中心Donki同埋壽司郎」。

MIRROR早前開演唱會，一票難求！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



人氣男團MIRROR本月6日起一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行，因應防疫措施下場館入座率只可有75%。早前門票銷售反應非常熱烈，加場後依然一票難求。(葉志明攝）

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屯門DONKI開幕前已打蛇餅 居民憂逼爆：未來1個月都避免去屯市

屯門市廣場除了有MIRROR現身，全港最大、「大西北」首間DONKI驚安之殿堂亦正式開幕，相信會吸引大量市民前來購物，一班「屯門牛」卻似乎感到絕望，皆因DONKI吸引人流的能力極強，令屯門居民都表示「今日冇咩事唔好嚟市心」，但感覺更加悲觀的大有人在，說「起碼3個月唔出得去」、「未來1個月都避免過屯市」



DON DON DONKI 屯⾨市廣場店於今日（20日）開幕。（資料圖片）

DON DON DONKI 屯⾨市廣場店設有多個不同區域！▼ ▼ ▼



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有網民分享排隊人潮照片！▼ ▼ ▼



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