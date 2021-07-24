日本小說《解憂雜貨店》為故事中不同主人翁排解人生難題，香港也有一個「解憂花園」，從栽種獲得治癒效果。調景嶺明愛專上學院空中花園今日(24日)舉行啟動禮，由機構舉辦導賞團，介紹全港首個佔地4,200平方呎的護老解憂花園，當中有來港印傭及其照顧行動不便的公公，透過種植擴大社交圈子及伸展活動範圍，一解疫下無法外出的困局，印傭更重溫家鄉落田的舊夢，笑言：「喺度我都無咁掛住印尼！」



空中花園佔地近4,200平方呎

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心，今日邀請不同社福界及護老機構業內人士參加調景嶺明愛專上學院九樓舉行的解憂花園啟動儀式及導賞團，據介紹中心設有樂齡科技模擬家居生活展覽、治療及遊戲體驗室，亦有重點推薦的解憂花園。佔地近4200平方呎的解憂花園設有室外及室內共八個區域，既有一般花草及菜葉種植區，亦有勸導照顧者放下的星語心願牆、亦有戶外靜覓心晴坊及雅座，透過同行者傾談互訴心聲，一解心結。

36歲的印尼傭工Penny，兩年前來港負責照顧行動不便的孫伯伯，孫伯伯平日要用拐仗代步，較長距離則要用輪椅輔助，疫情之下難以到公園或長者中心讓伯伯舒展，去年意外發現中心的花園環境，開始帶伯伯到場用健身設施做運動，曬日光，自己亦可動手澆泥施肥，栽種葉菜及菠蘿，再由中心將成品派予護老機構或照顧者，滿足感甚大。她直言栽種的過程不怕髒落手扒泥，重新回憶昔日在印尼落田耕種的歲月，亦有把中心種植菠蘿的照片發予身在家鄉的家人，彷彿身在家鄉，笑言：「喺度我都無咁掛住印尼啦！」

你育我大 我伴你老

照顧的媽媽的Regina，在中心落成不久到場參觀，發現中心環境與其他一般長者中心不同，空間較為廣闊開揚，當她報名參加栽種課程期間，有義工幫助照顧媽媽，可以更加放心及專注課堂學習，她亦透過解憂花園不同空間獲得心靈療癒的效果，她尤為記得星語心願牆一句說話「你育我大 我伴你老」，正正反映她希望有健康體魄，能與媽媽一起活下去的當下心境。

明愛安老服務總主任余美玉表示，希望借助學院空中花園的環境，協助其他非政府組織(NGO)提供照顧者資源，中心亦可直接提供照顧者服務，包括熱線電話、專業社工及職業治療師等專業人士，能上門教導照顧者如何照顧老人家，從中得以稍息，而中心推廣的解憂花園亦是一大特色之一，期望暑假期間能吸引中學生到場參觀，親身體驗照顧者的苦與樂，得到更大感受。