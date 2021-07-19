回流港人｜負笈英國記者堅持返港種菜：香港唔係得金融同摩天大廈

據統計，過去一年超過10.9萬名本港居民移居海外，有人趕在「LOTR」（容許欲移居的港人可以簽證先前往英國的酌情安排入境）限期前離港赴英，卻有港人甘願回流重新開始。一名在香港新聞界從業10年，曾赴印尼採訪在港受虐印傭Erwiana而獲獎的女記者，赴英留學3年，本可在當地定居發展，卻在此刻選擇返港，轉換跑道務農，為疫下本地菜農鋪橋搭路，透過不同渠道向巿民推介時令蔬菜，只因她相信「香港唔係剩係得摩天大廈同金融業，農產一樣有出路。」



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移民潮及經濟低谷影響本地農夫生意

走入新界北的華山村田野，戴着手袖仍曬得一身黝黑的阿珊，忙着收割當造的莧菜、苦瓜、薄荷與秋葵等農作物，準備周末到旺角擺檔，「有農夫同我傾偈，話之前喺農墟擺賣，但疫情下好多農墟都閂咗，即使今年逐步開返，但客源隨移民潮同失業潮少咗一半，有人話帶10條青瓜出去，帶返7條返屋企。」她語帶惋惜望着部分已爛掉的農作物。

單憑阿珊外表，看不出她在報界從事超過10年，原來她曾於2015年赴印尼，率先揭發印傭Erwiana在港受僱主虐打的事件，該系列追蹤報道同年獲亞洲出版業協會頒發卓越新聞獎。

翌年她成功申領獎學金赴英國牛津大學進修半年，留英的三年期間，先後攻讀國際關係與公共政策碩士學位，原本按人生職業規劃，她大可以留在當地定居工作，順利獲得居英權，偏偏她卻選擇去年初新冠肺炎疫情最嚴重的時候返港，擔任一個「貼地」耕種的農夫。

有農夫話客源隨移民潮同失業潮少咗一半，帶10條青瓜出去農墟，帶返7條返屋企。 耕耘Sow & Grow創辦人阿珊

赴英進修透過耕種結識朋友

阿珊不諱言留港務農的原因，與她家庭背景有關。她的爺爺是一名農夫，自少已見他在打鼓嶺下田耕種，三餐不用外求，瓜菜隨手在田中採摘便是，現摘現食的新鮮本地菜早已萌芽心坎，而她負笈在英國進修期間，大學對開有一個社區農圃，同學課餘時間可自行落田耕種，令她印象最深刻的是能夠與來自不同國籍的同學打開話題的契機，不是你讀哪一個學系，而是你種植什麼。

「我遇過一個意大利同學仔，佢見到車厘茄有收成變紅，行過嚟好奇問種緊咩，我話打理緊車厘茄，呢個係意大利的品種嚟，佢聽到雙眼發晒光，因為佢好掛住新鮮番茄摘落嚟做的Pizza，大家慢慢打開話題，所以我同佢做到朋友，係由食物開始。」

香港耕作時期長 品種較外國多

去年1月她決定返港，開始思索人生去向。「香港耕作時期比較長，比歐洲仲要長，當歐洲朋友冬天可能喺4月初仲係好凍落雪的時候，其實我已經種緊好多葉菜或者幾造番茄，外國朋友見到我依然有出產時會好羡慕，令我覺得香港除咗摩天大廈、金融產業之外，本地農產都係好多姿多采好豐富。」

然而疫下嚴重打擊本地農業的生計，她正設法為農夫找尋出路，她先在不同社交媒體建立網上平台，分享耕種心得、本地農場時令作物等帖文，甚至直播新界農場農墟活動，吸引一定人次瀏覽後，分三方面逐步「深耕」，一方面不定期在網媒「言志區」位於旺角西洋菜南街的唐四樓樓上辦公室舉行假日菜檔，另一邊廂在網上招募巿民參加田園導賞，例如早前西瓜應援團，便以親子遊方式帶巿民落田，分辨成熟與了解西瓜成長經歷，「西瓜有啲紋路淺啲有啲深啲，其實淺色個邊係瞓喺農田，有傷痂代表曾經有蟲害，但係唔影響甜度質素，最尾我哋摘埋薄荷，調一杯薄荷西瓜特飲，畀佢哋親身感受時令農作物的味道。」經汲取有關經驗後，她進一步擴大與本地手工藝師合作，日內開辦薄荷苦瓜手工皂班，既善用賣相較差而賣不出的農作物，又可增強巿民對本地農產的歸屬感。

香港耕作時期比較長，比歐洲仲要長，當歐洲朋友冬天可能喺4月初仲係好凍落雪的時候，其實我已經種緊好多葉菜或者幾造番茄，外國朋友見到我依然有出產時會好羡慕。 耕耘Sow & Grow創辦人阿珊

與本地甜品工場及網上平台合作

阿珊目前與至少四間本地農場合作，努力打通新界北蔬果點對點的銷售渠道，除了早前獲本地一間純素手工甜品工場The Vege Lab訂購數十箱本地無花果作限定蛋糕外，正與呂方妻子伍惠寶創辦的買餸平台「Fresh To Go」商討合作，以供應商身份向平台直銷本地蔬果。「好似一條橋咁，將農產介紹畀巿區朋友知道，如果想買某啲農產品，可以透過我的平台去了解農夫的出產，其實我就係一道橋，補返兩邊想要的產品。」

如此花心思發展本地農產事業，阿珊坦言目前尚在始創階段，未來還有一大段路要走才看到曙光，不過她始終相信人生與耕作一樣，「當植物遇上充足陽光雨水，你施肥足夠，佢就會自己搵出路，回饋好收成，咁我覺得順應四時變化，時令作物去種植，香港農產都會有出路。」

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