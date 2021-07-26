餐飲機構倡惜食減廢　將食材盈餘轉化免費有營飯盒贈基層學童

餐廳每天均要準備大量的新鮮食材以應付日常營運，餘下的食材會何去何從？若把食材直接棄置，會造成巨大浪費。有機構便想到善用仍有營養價值的食材，烹出愛心飯盒，推廣惜食減廢之餘，亦能免費提供有營養的飯盒予有需要的基層家庭學童，助他們健康成長。



飲食集團Gaia Group今年成立計劃Gaia for all，善用餐廳餘下新鮮食材，為基層家庭及兒童免費提供新鮮有營的熱食。（曾鳳婷攝）

飲食集團Gaia Group今年成立計劃Gaia for all，希望透過計劃緩解餐飲行業食物浪費問題。他們透過善用餐廳餘下的新鮮食材，為基層家庭及兒童提供新鮮有營的熱食。免費派飯活動於今日（26日）開始，下月31日結束。Gaia Group會於星期一至四，每天提供100個免費午餐熱食飯盒予東華三院兩間的服務中心，讓有需要的低收入家庭學童前往領取。計劃料會派發逾8,000個愛心飯盒，每天的飯盒均會有不同菜式，讓受惠學生能在暑假期間享用營養均衡的午餐。

Gaia For All創辦人高銘康（Kiefer）指出，基於餐廳營運需要，大多數餐廳每天會準備比實際需要更多的食材，以確保需求。以往到不同的餐廳視察時，均會發現餐廳會有大量食材剩餘，當中更以自助餐最為常見，而這些新鮮食材多在沒有被好好使用便被棄置。Kiefer形容，這樣的處理手法十分浪費，「其實餘下食材還是很新鮮，是否能有其他處理方法？」

餐廳總是有大量新鮮食材剩餘，Gaia For All創辦人高銘康（Kiefer）形容這樣的處理手法十分浪費。他便想到好好善用食材，把它們轉化成有營飯盒贈予基層學童。（曾鳳婷攝）

於是Kiefer想到把餐廳餘下的食材，製成有營養的愛心飯盒，透過慈善機構送到有需要的學童手上。此外，他亦透過外賣平台，把餘下的食材製成飯盒，並以較低廉的價格售出，讓市民有更多選擇，希望推廣「惜食減廢」的理念。與此同時，他們會把所有飯盒收益不扣成本捐到慈善機構，支持兒童發展。

Kiefer表示，所有由餘下食材製成的飯盒均會和餐廳標準看齊，並會由機構旗下餐廳廚師團隊烹調而成。飯盒製成後半小時內送到受惠者手上，遵從「即做，即送」的原則，防止食物在過程中有變質的情況出現。（曾鳳婷攝）

對於餐廳餘下的食材，大眾最關心當然是食物的安全及質素。Kiefer表示，所有由餘下食材製成的飯盒均會和餐廳標準看齊，並會由機構旗下餐廳廚師團隊烹調而成。團隊對於食品的保存溫度是否合適亦格外關注，並會在飯盒製成後半小時內送到受惠者手上，遵從「即做，即送」的原則，防止食物在過程中有變質的情況出現。

Gaia Group集團業務發展副總經理邱兒表示，Gaia for all透過和不同慈善機構合作，幫助基層市民，盼日後地Gaia for all計劃延到全港各地推行，令更多人受惠。（曾鳳婷攝）

Gaia Group集團業務發展副總經理邱兒表示，今年正值Gaia Group的20周年，希望回饋一直支持他們的市民。而Gaia for all透過和不同慈善機構合作，幫助基層市民，盼日後地Gaia for all計劃延到全港各地推行，令更多人受惠。此外，Gaia Group亦留意到餐廳的食材浪費問題嚴重，希望藉著類似活動，惠及有需要的人同時，亦能帶頭去改善浪費情況，提升業界在珍惜食物的意識。