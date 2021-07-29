蜜蜂會獨居　跳舞是暗語　本地養蜂人辦展覽分享冷知識

一說到蜜蜂，大家或會想起牠們勤力採蜜的一面，其實蜜蜂是一種有必要保育的生物，因為人類三分一的食物來源，與蜜蜂及其他昆蟲授粉的植物有不可切割的關係。近年來蜜蜂的數量連連下降，意味着人類日後或會面對糧食危機。有養蜂人聯同商場機構合辦以「蜜蜂保育」為主題的展覽，盼讓市民了解蜜蜂特性及對生態的重要性，從中引入「城市養蜂」概念，希望日後能營造人蜂共存的環境。



蜜蜂保育主題展覽「BEE SUMMER」在7月31至8月31日於屯門市廣場進行。（曾鳳婷攝）

蜜蜂保育主題展覽「BEE SUMMER」在7月31至8月31日於屯門市廣場進行。展覽分為五個區域，「圓舞庭園」介紹蜜蜂溝通的獨特方式、「五感迷宮」講解蜜蜂世界的角色分配、「獨居蜂屋滑梯」介紹獨居蜂及其居所、「BEE HAPPY」可體驗蜜蜂的視覺世界及「甜蜜蜂巢工作坊」。

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養蜂人及養蜂保育團體「生態先鋒」創辦人佘焯成（Lancelot）表示，不少人對蜜蜂有負面印象，認為蜜蜂具攻擊性，會被牠們螫傷，但其實蜜蜂的殺傷力並不高，大多數時間也不會主動攻擊人類。

養蜂人及養蜂保育團體「生態先鋒」創辦人佘焯成（Lancelot）表示，不少人對蜜蜂有負面印象，認為蜜蜂具攻擊性，會被牠們螫傷，但其實蜜蜂的殺傷力並不高，大多數時間也不會主動攻擊人類。（曾鳳婷攝）

說起佘焯成接觸到蜜蜂的契機，他指由於自己的腸胃不太好，便嘗試進食本地蜜糖作保健之用，期間意外認識本地的養蜂人，嘗試過與蜜蜂近距離相處後，便發現原來蜜蜂也有可愛之處。

蜜蜂與人類糧食關係密切

對蜜蜂有更深入的了解後，佘焯成得知原來蜜蜂和人類的食物息息相關，因為農作物間需要透過蜜蜂來傳播花粉。他引述愛因斯坦的說話指，「如果蜜蜂消失，人類也會於四年內滅亡」。但近年在不同因素下，蜜蜂的數量大幅下降，令全世界關注。香港亦較少提到保育蜜蜂，故他希望透過展覽，令市民初步了解蜜蜂對地球的重要性。

近年蜜蜂數量大幅度下降，令全世界關注，香港卻較少提及蜜蜂保育，佘焯成希望透過展覽，令市民能了解蜜蜂的重要性。（曾鳳婷攝）

展覽其中一部分，便以蜜蜂鮮為人知的特性作為主題，「其實好多人都唔知蜜蜂識跳舞，呢個係佢哋其中一個嘅溝通方式」。佘焯成解釋，蜜蜂跳舞主要是和夥伴共享食物位置，有別於其他昆蟲的溝通方式，他希望藉着有趣的冷知識，吸引市民對蜜蜂了解更多。

市民普遍認為蜂類是群居生物，佘焯成卻指，原來世界上有九成蜂類為獨居蜂，牠們多以獨自或數隻一起生活，「好少人知道獨居蜂，但其實最重要嘅傳播花粉嘅角色，都係由佢哋擔當」，而獨居蜂主要棲息地為竹筒和樹洞，不像蜜蜂會分泌蜂蠟築巢，而且攻擊性低，較適合在城市生存。

佘焯成希望透過展覽推廣「城市養蜂」概念，讓市民知道蜜蜂與人可以共存的。（曾鳳婷攝）

大部分市民認為養蜂只能在農場和鄉郊地方進行，佘焯成希望透過展覽推廣「城市養蜂」概念，因為法國、日本等地方，早已在城市的一些公共設施養蜂。佘焯成與屯門市廣場合作，把蜂箱放在屯門工廈上，並在展覽工作坊中帶來蜂蜜，讓市民一嚐「屯門蜜」，希望市民知道蜜蜂與人可以共存，繼而把城市養蜂概念伸延到香港不同地方，為保育蜜蜂出一分力。

「BEE SUMMER」活動詳情：

日期：2021年7月31日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

