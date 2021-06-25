后海灣12種越冬水鳥數量急跌約八成　有品種消失　團體促加強保育

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-25 18:57

嶺南大學科學教研組早前與香港觀鳥會研究，調查42種遷徙至后海灣的水鳥，在過去20年間的種群數量變化。調查發現，有12個物種到后海灣的種群數量顯著減少，當中有水鳥的種群更完全消失。而其中有3個物種，在其他地區的種群數量亦呈下降趨勢。研究團隊認為，社會有保育的迫切性，並需要長期監察水鳥。

黑臉琵鷺在過去20年間顯著上升。（嶺大和香港觀鳥會提供圖片）

嶺大和香港觀鳥會的研究團隊分析了1998至2017年期間，42個越冬水鳥物種的數量變化，當中有12個物種的種群數量錄得顯著減少，跌幅平均為8成，包括紅嘴鷗、黑水雞、磯鷸、翹鼻麻鴨、卷羽鵜鶘、白骨頂、綠翅鴨、赤頸鴨、白腰草鷸、蒼鷺、灰林銀鷗，以及針尾鴨。

當中卷羽鵜鶘於近10年沒有停留在后海灣地區，即跌幅達100%；而白骨頂同樣由過往有2,000至3,000隻停留，跌至近10年的100隻，跌幅達9成。此外，有3個物種，即白骨頂、針尾鴨，及卷羽鵜鶘，在區域評估中的種群數量呈下降趨勢，即牠們在其他地方停留數量下降，顯示牠們在東亞—澳大利西亞遷飛區一帶的種群數量，正在逐漸減少，應當作出緊急的保育行動。

黑臉琵鷺、池鷺等9個物種 過去廿年數量顯著上升

團隊估計，體型較大的物種，如卷羽鵜鶘和鴨子的跌幅，較多與人類狩獵有關。不過，亦有9個物種在過去20年間顯著上升，包括黑臉琵鷺、黑翅長腳鷸、池鷺等。

翹鼻麻鴨的數目錄得顯著減少。（嶺大和香港觀鳥會提供圖片）

香港觀鳥會總監余日東指，與其他研究比較，米埔及周邊一帶的濕地有較高比例的物種數量呈上升趨勢，反映目前的保育工作對后海灣地區的濕地，可能產生積極影響。他認為，應對水鳥作長期監察，確保並加強現有的保育政策。

嶺大科學教研組助理教授宋亦希指，社會有採取保育行動的迫切性，當中鴨子和較大型的物種更容易被捕獵、喪失棲息地，或受到其他環境和人為因素影響，應給予更多保育關注。