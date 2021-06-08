胡杏兒產子後速開工　冰鮮母乳速遞回港　醫生：咁做要注意幾件事

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-08 17:39

今年4月誕下細仔Liam的胡杏兒，相隔兩個月即現身內地出席活動，杏兒接受傳媒訪問時提及自己細仔留在香港，為了讓囝囝能夠繼續飲母乳，會將揼出來的奶冰鮮再直送返香港。不少網民對於的方法產生疑問，擔心人奶會否變質。兒科醫生陳欣永就表示，原則上這個方法並沒有問題，只需要注意幾件事即可。

胡杏兒今年4月誕下細仔Liam，產後約2個月隨即現身內地出席護膚品牌活動，杏兒接受傳媒訪問時表示原先沒打算這麼快復工，但因為是懷孕前接洽的工作，而且稍後也準備拍攝一部時裝劇，因此提早在入組前完成手頭上的廣告工作。杏兒透露，預計自己會在內地逗留3至4個月，在內地工作期間二仔Ryan會陪伴自己，而大仔 Brendan和細仔Liam則留在香港由奶奶代勞照顧。杏兒表示自己其實捨不得離開兩個仔仔，由於醫生建議BB出世後最好飲用母乳半年，因此會繼續將揼出來的奶冰鮮再直送返香港，越洋餵奶。

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不少網民對於冰鮮人奶速遞回港的方法產生疑問，擔心人奶會變壞，兒科醫生陳欣永接受訪問時向記者表示，其實冰鮮母乳速遞回港的方法原則上沒有問題，母乳在不同溫度和狀態下可以最多保存半年，只要確保運送過程中，溫度不會有任何變化，品質上不會出現問題。

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