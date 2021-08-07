深水埗辦一站式「谷針」講座 講解後即送210名長者接種疫苗

為鼓勵長者接種新冠肺炎疫苗，有地區團體今日(7日)在長沙灣體育館舉辦健康講座，由義務醫護及衞生署人員在場向長者提供相關資訊，先後為210名長者接種科興及復必泰疫苗，有份出席活動的公務員事務局局長聶德權相信該類一站式安排，有效釋除長者對疫苗風險的疑慮。



政府外展疫苗接種隊駐場

210名深水埗區的長者今日在長沙灣體育館，分批參與由深水埗地區團體主辦的《「針」強健康——深水埗區長者疫苗接種日》健康講座，了解新冠疫苗的資訊，並由義務醫護人員即場解答長者的提問。

政府外展疫苗接種隊在體育館內設立臨時接種櫃位，為選擇接種科興疫苗的長者即場接種。至於選擇復必泰疫苗的長者則會有專車接送他們到附近的社區疫苗接種中心接種疫苗。

210名長者分批接種科興及復必泰疫苗。(政府新聞處圖片)

聶德權：一站式安排有助增加長者對疫苗了解

公務員事務局局長聶德權今日出席活動時，鼓勵長者們多認識接種新冠疫苗的好處和重要性。他認為長者屬政府最想保護的群組。長者一旦感染2019冠狀病毒病，出現併發症和死亡的風險是最高的，專家亦建議所有曾接種流感疫苗的長者，均可安全地接種新冠疫苗。即使患有慢性疾病，只要病情穩定，長者應盡早接種疫苗以作保護。

聶又表示，相信透過講座、解答疑問、接種疫苗，該種由講座以至即場接種的「一站式」的安排，既增加長者對疫苗的了解，令他們釋疑，亦方便他們接種疫苗。今次亦是外展隊首次試行有關服務，他呼籲更多團體舉行活動，鼓勵及協助長者接種疫苗。

他強調，在2019冠狀病毒病及其變異病毒株的威脅下，長者接種疫苗是護己護人的必然選擇。現時70歲或以上的長者亦可以在20多間社區疫苗接種中心領取「即日籌」接種新冠疫苗，而有關的安排在短期內會擴展至適用於60歲或以上人士。

公務員事務局局長聶德權(右四)今日到長沙灣體育館，出席由深水埗地區團體主辦的《「針」強健康——深水埗區長者疫苗接種日》並與長者和主辦單位合照。(政府新聞處圖片)

今次參與成員除了義務醫護人員，還有衞生署長者健康外展分隊，以及提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

是次活動由《「針」強健康——深水埗區長者疫苗接種日》籌備委員會主辦，並有多個地區團體參與。