第54屆聯校科學展覽（J.S.S.E）今天（7日）在香港大會堂舉行閉幕禮，展覽展出了20個由一班中學生花上數月絞盡腦汁研究、各式各樣的創意發明，期間一連六日免費開放予公眾參觀及投票，並有一眾大專院校教授到場為各隊伍評分。今天閉幕禮上正式頒發由專業評審共同選出的冠亞季軍及最受歡迎攤位等，有獲獎團隊利用螺旋藻淨化空氣模組，亦有學生製作應用程式「幫謹里」，幫助有選擇困難症的用家如何落實健康飲食。



28間本地中學隊伍參與

因疫情停辦一年的聯校科學展覽，本年度成功吸引28間本地中學報名參加，最終選出20隊入圍。今年展覽的主題是「平衡」（Balance），參賽者通過運用科學，並且以維持生活平衡、提高個人舒適度及平衡環境與社會發展為切入點，從而設計出革新的發明。大會亦希望同學反思科學與生活的關係，如何在科技發展、環境保育及社會需要之間取得平衡，達致「永續發展」。

主禮嘉賓博物館專家顧問兼極地博物館基金創辦人李樂詩博士在閉幕辭中表示，今年度聯校科學展覽主題「平衡」關注到全球氣候變化難題，貼切生活，非常欣喜看見學生在疫下付出更大努力去研究，創造出各種「貼地」發明幫助生活環境。同時亦寄語學生所播下的種子能不斷進步、發芽，衝去未來，貢獻社會以至全人類。

淨化空氣設計分奪冠亞軍

全場總冠軍由聖若瑟書院的「氮平衡」裝置、逆轉氮氧化物改善車房空氣污染奪得。至於獲得亞軍的民生書院隊伍，他們研發出「空氣從藻」、用上有「super food」之稱的螺旋藻來製成創新空氣淨化機。空氣進入裝置後會經過三層過濾：第一層化合物將甲醛從空氣中移除；第二層活性碳吸收過濾微塵、異味及有害氣體；第三層螺旋藻透過LED燈將二氧化碳轉換成氧氣，更可成長作植物肥料。同學們更指，考慮到香港的居住環境狹窄，他們的模組可以放大縮小，如住劏房的人可以將三個模組拆開放上假天花，目標是希望「觀塘人都可以享受到新界空氣」。

另外，都市人食無定時，慈幼英文學校的學生研出應用程式「幫謹里」幫助用戶規劃健康飲食習慣：透過掃描餐飲獲得即時報告分析如卡路里、脂肪等數據，為用戶即時提供飲食和運動建議，一解大眾選擇困難症和健康飲食的煩惱。該攤位經過公眾遴選後，奪得本屆聯校科學展覽的「最受歡迎攤位」以及「最佳解說員」。

第54屆聯校科學展覽活動詳情

地點：香港大會堂展覽廳

日期 8月3日至8月8日

開放時間（8月8日）：10:00-15:00

