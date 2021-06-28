憑家居智能護士及戶外運動裝置獲獎　學生團隊：研發成本僅數百元

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-28 08:00

面對人口老化，長者可透過創科產品達致居家安老。房協早前首次舉辦樂齡科技設計比賽，鼓勵年輕人構思適合長者的產品，結果兩組VTC學生憑着戶外智能健身裝置及三合一測量健康產品獲獎，目前兩者已先後安排在公眾活動日及長者中心試用，當中部分產品研發成本僅數百元，未來希望推動在更多公共層面使用，增加社會普及性。

疫下公園暫停開放少運動 長者易患肌少症

房協早前舉辦名為「創科樂『耆』中」的樂齡科技設計比賽，主要推動創新科技STEM教育，鼓勵年輕人運用頭腦構建出更多適合長者的科技革新產品，其中兩間就讀於VTC的學生，包括香港專業教育學院(IVE)學生團隊，以及青年學院電子及電腦工程系學生，分別憑「戶外智能健身站FIT」以及「家居智能護士」產品，獲得專上學生組金獎以及中學生組最實「融」大獎等獎項。

獲獎IVE跨學科學生團隊介紹，「戶外智能健身站FIT」的設計原意，是他們發現長者現時在康文署公園運動的方式單一，加上疫情之下公園停擺，長者減少做運動，有機會導致肌少症， 「肌肉唔夠力量，走斜坡都會跌低」，於是他們走勻不同公園，請教康體設施設計師、物理治療師及建築師，耗時一年多設計出一套遊戲運動系統。

該系統分兩部分，當中包含一組六個、可固定於公園運動鐵架上的反應燈組合裝置，每盞燈會不時轉變顏色及速度，長者需按指示拍打反應燈完成不同動作，達成上肢伸展、計時坐立走及彎腰伸展等運動，鍛煉長者肌肉、平衡力及柔軟度等，另一個裝置則是可靈活更換的遊戲板，可進行拼字、配對、彈珠等遊戲，訓練長者邏輯思維能力。

遊戲運動系統可出成績表互相比較

設計團隊稱，該系統加入創科元素，透過運用物聯網(IoT)和傳感器技術，收集長者完成每項動作的時間及超聲波感應器探測彎腰時拉筋的幅度，長者只需完成動作後再透過團隊開發的手機應用程式掃描二維碼，即可獲得運動表現數據，長者之間可以互相比較，猶如遊戲競賽促成進步。另外健身站亦可加建太陽能板及動能發電裝置，將運動中的動能化為電能，達致環保效果。

團隊曾與地區組織合作，在樂民新村舉辦長者活動日供長者試玩，反應不俗，團隊正計劃推出流動健康快車，建立一個不同年齡層面的長者運動數據庫，以便日後推出「運動成績表」，讓遊戲變得創新及有趣味性，亦可推動智能城巿及新式康文公園發展。

健康數據三合一 自動直送長者中心

另一個「家居智能護士」產品由兩名就讀青年學院電子及電腦工程文憑的三年級學生研發，產品源於學生發現長者日常使用探熱針、血壓計及心率測量儀量度身體健康指數，由於長者不懂使用智能電話，往往只用人手記錄，容易忘記及寫錯，故他們發明出一套三合一家居測量裝置「家居智能護士」，只需簡單操作，便可一站式量度體溫、心跳及血壓，相關數據透過物聯網及無線電技術直送長者中心健康數據庫，供職員透過內聯網查閱，毋須使用智能電話或家居寛頻上網服務，減省大量時間。

兩名學生稱，產品只需數百元研發成本，加上體積細於一個紙巾盒，方便家中擺放。今年暑假將與明愛牛頭角長者中心合作，開放予數名長者試用以測試成效，未來亦會進一步研究加入其他功能，包括測試血氧及血糖的可行性，擴大產品的實效。