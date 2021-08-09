開放使用個多月的大埔龍尾泳灘，繼發現河床有大量海膽刺傷泳客後，再有巿民昨日（8日）下水時，發現海底出現海毛蟲及坑鯰魚等有毒海洋生物。有關注組織指連日大雨更沖刷出底層黑沙浮面，質疑泥沙變黑，有可能是暗藏大量細菌的先兆，有區議員指龍尾一直被認為生態資源豐富的海域，不適合建人工海灘，如今陸續有問題浮現，康文署應考慮將其改成海洋生態教育中心，只可在沙灘嬉戲而避免下水。



巿民質疑龍尾水質不適合下水

巿民黃小姐表示，昨日（8日）在大埔龍尾泳灘獨自下水時，在淺灘範圍發現海毛蟲及坑鯰魚，並在較遠處的海底發現大量腐植質的沉積爛泥，海毛蟲順水流到場吸食腐肉，她目擊有長者上水後即感到痕癢，未知是否曾經觸碰過海毛蟲，認為上址出現帶毒液刺針的海毛蟲及有毒魚種坑鯰，加上水質混濁，已不適合小朋友到場暢游。

一直關注龍尾發展的「龍尾環境教育中心」facebook專頁，今日發文指經連日大雨，龍尾人工灘的地下水已經冲走不少沙粒，露出下層的黑沙，並引述早年有生物科學系專家警告，龍尾水流弱，仿如一個缺氧魚缸，微生物及細菌會釋出二氧化硫，可令泥沙變黑，甚至發出惡臭，人工灘落成不足一年，便有機會變成黑沙灘，而海水缺氧亦適合大腸桿菌等細菌生存，泳客下水後皮膚接觸帶菌海水及黑沙，有機會導致皮膚敏感，當年預言仿似一一應驗。

坑鯰毒鰭刺中嚴重可致命

資料顯示，海毛蟲主要在水底棲息，其足部的細微硬毛滿佈毒液腺，一旦泳客被刺傷或碰觸，會有如火般灼痛的感覺，輕則皮膚痕癢，嚴重敏感者會嘔心及暈眩。另外坑鯰魚背鰭和胸鰭帶毒刺，踩中會產生劇痛，通常潮退時誤踩中被刺傷，本港曾出現致命個案，屯門黃金泳灘上月底便發現數百條坑鯰魚出沒泳灘範圍內，要由救生員即場用桶撈走。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，龍尾近日仍接獲零聲泳客在海中被刺傷的個案，由於連日下雨，救生員未能到海中打撈，未知傷者被尖石抑或海洋生物刺傷，同時有救生員反映每逢潮退後，沙灘便會露出底層的黑沙，暫不影響泳客下水的意欲。

屯門黃金泳灘上月發現有數百條坑鯰聯群出沒。(港九拯溺員工會圖片)

區議員：康文署應考慮是否封灘

大埔區議員譚爾培表示，大約2至3年前曾聯同大學同學到龍尾進行生態考察，發現大量海洋生物，今次發現的海毛蟲及坑鯰魚可能只是部分品種，以往吐露港海面一帶亦有大量水母出沒，無論是黑沙或有毒海洋生物問題，已反映在該泳灘下水並不安全，「封咗佢係一了百了」。大埔區議會日前亦有議員討論是否在大潮退日子封灘，被康文署否定有關做法，認為是時候考慮進一步善後方案，包括是否將龍尾打造成海洋生態教育中心，泳灘範圍只可在灘面嬉戲，禁止下水，另一邊廂由團體舉辧生態導賞團觀賞海洋生物，做法更為妥當。

香港01正就事件向康文署查詢。