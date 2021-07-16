龍尾泳灘月底再迎天文大退潮　區議員：唔想再喺報紙睇到有人受傷

大埔人造沙灘龍尾泳灘上月23日啟用後，錄得大量泳客被海膽刺傷的個案，大埔區議會今日(16日)跟進有關問題，有區議員關注康文署開放泳灘前已獲悉有大量海膽問題，質疑署方未有做好改善方案便堅持開放，促請仿效鯊魚出沒或紅潮設立特定封攤機制，擔心本月底大潮退將再現受傷個案，康文署代表回應已至少實行三大措施，提醒泳客留意。



大埔區議會今日再就龍尾泳灘事件作討論。（區政聯盟大埔及北區工作隊直播截圖）

大埔區議會副主席劉勇威，今日(16日)在地區設施管理及文娛康體委員會中表示，自龍尾上月23日開放後，出現大量泳客被海膽刺傷的個案，他亦關注海膽被移走時有關海洋生物的處理方式，期望康文署能定期妥善處理沖上岸的海洋生物，盡力將其遷移至附近泥灘或汀角東，保育生物棲息環境。

譚爾培亦關注曾在大學時期進行生態研究，發現龍尾海洋生態極為豐富，惟政府一意孤行興建人工海灘，擔心僅存海洋生物會因遷移而受傷或死亡，要求康文署交代有否置放合適位置放生及死傷數字。

每逢六、七月底迎來天文大潮水位最低期

陳振哲指根據官方早前說法，六月底開放前已明知有海膽問題，仍然繼續開放而不作任何補救措施，等如草菅人命，而根據天文台潮汐紀錄，每逢六、七月及十二、一月某些日子為天文大潮水退幅度最大的時刻，「一年就個幾日」，應考慮暫時封閉泳灘，減低受傷機會。

康文署代表回應，泳客被海膽刺傷的原因，主要與深水區變淺，有泳客容易踏足海床內生物受傷，當中六月屬全年中最大幅度退潮的時間，受傷個案比較明顯，康文署發現有關問題後，目前進行三大措施，包括每逢退潮時會在主要通道置放大型標語及通過廣播，提示泳客避免受傷，而一般泳灘早上九時開放之前，救生員若視察泳灘發現海膽，會進行立刻移除至其他自然生長水域，之後亦會有駐場清潔工清理石頭及浮木，亦會順道移走泳區內海膽至附近水域，救生員亦會在潮退較明顯的日子，巡灘時會面對面提醒泳客留意，經長時間觀察後，發現受傷個案明顯減少，目前會繼續採取類似方法處理海膽問題。

他又承認，五月底時已發現泳區內有海膽，尤其在六月天文大潮低水位的時段較明顯，自上月23日開放後的首個周末，海圖基準面跌至0.2米及0.3米，為全年之中較為少見，未來會再視乎天文台預測退派時間，循勸喻工作多方面入手。

區議員：起個泳灘出嚟唔係整個氹畀人哋踩

劉勇威續批評，署方在天文大潮潮退幅度較大的日子堅持不封灘，「起個泳灘出嚟唔係整個氹畀人哋踩，有危機唔處理係咪合適做法？」認為應仿效紅潮及沙鯊等封灘機制，當處於海圖基準面某個低水平便進行封灘，否則本月23至25日天文大潮最低水位的時候，「唔想再喺報紙見到有人受傷。」

李耀斌則認為，自細在鄉郊長大，「由細畀海膽拮到大」，應着重如何平衡大自然與人類共處的環境，他同意應加強廣播、標語及告示提醒泳客小心誤踩海膽，但不同意設立潮退封灘機制，「白紋伊紋會傳播病毒，唔通封閉公園唔開放，服務供應商無可能確保地方百分百安全，(封灘)係不切實際。」

根據天文台數據，本月23至25日下午時分,退潮海圖基準線將跌至0.3米。(天文台圖片)

康文署代表重申，已有相關措施提醒泳客留意潮退時落水，不要誤踏海床中的海洋生物受傷，又援引數據指龍尾泳灘上月23日開放的首個周末，周六有2600人次到訪，錄得41宗誤踩海膽受傷個案，惟進行相關措施後，周日有多達6100人次到訪，誤踏海膽受傷數字即跌至16宗，之後一個星期未再錄得受傷個案，已見一定成效，認為不應剝奪巿民下水的機會。

劉勇威其後提出臨時動議，要求康文署在天文大潮低水位的情況下封閉海灘，或在開放情況提醒或勸喻泳客不要下水，最終有關動議獲委員通過。