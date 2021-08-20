觀音廟違契變荒地　池內活龜無人打理　善信：恐池塘填平釀慘劇

元朗流浮山一座香火鼎盛的觀音廟，被政府部門指違反地契及佔用政府土地範圍為由被發信警告，整座廟宇及觀音像相繼被拆走或移走，現場一遍頹垣敗瓦，然而廟內設有一個池塘，多年來供善信放生龜隻及活魚，估計數量多達五百至六百隻，外界及保護動物組織擔心廟宇負責人離開後，池塘會因政府收地而填平，性命堪憂，漁護署回應兩度到場巡查，暫未發現異常，會提醒負責人妥善處理。



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觀音廟變回荒地 遺下大量佛像

涉事現場為流浮山天華路的沙江平安觀音廟，據了解上址原為一座廟宇群，中間放置一座白玉觀音像，像前有一個荷花池塘，長年有善信參拜，香火不絕，亦有旅遊網站介紹該景點，不少人慕名而來。

有村民指，廟宇負責人早前收到地政處信件，之前便勿匆在上月底前拆走建築物及移走觀音像，觀音像前的池塘以往有善信到來上香後放生龜隻或活魚，但自拆廟後善信到訪次數大減，但仍有不知就裏的善信到訪時，始發現整座廟宇變成頹垣敗瓦，大感愕然。

現場所見，昔日有蓋建築物全部已拆走，觀音像亦消失得無影無蹤，但現場仍有大型鑽挖機器善後，地上遺留部分被拆碎的混凝土組件，以及大批未及搬走的神像或土地公牌匾，場面格得顯得蕭瑟。

有到場的善信表示，池塘內的龜隻鮮魚，既有善信放生置於池塘內，亦有龜主因龜隻體形大至不適合室內飼養，直接放入池中，以往會有遊客上香後，順道買麵包餵飼，如今廟宇負責人及遊客絕迹，擔心政府會到填平池塘，「放生變成放死」。

居住上址的原村民表示，即使廟宇拆走，池塘無人管理，他亦會不時撒糧餵龜，而龜隻懂得移動遷徙，曾目睹部分龜隻直接越過馬路直接走入河中，相信池塘內生物會獲得善待，不會釀成悉數餓死慘劇。

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關注組織：移民潮塞爆會址 無力收留

香港兩棲及爬蟲協會高級保育主任林祉延表示，有義工數月前監察池塘狀況，估計大約有五百至六百隻活龜，主分為草龜、巴西龜及中華花龜三種，目前池塘水質及環境尚可，唯一擔心池塘無人管理後，沒有活水注入，若未來數月炎熱少雨，水質將會極速惡化，屆時會影響龜隻健康狀況，而協會因移民潮等問題，觀塘會址已「塞爆」逾三百隻爬蟲類動物，尚有十多宗個案尚在輪候入室，無力接受如此能龐大的數量。他會繼續監察有關情況，若發現問題會通報受護動物團體一同關注，並要求政府部門出手協助。

地政總署回應，涉事廟宇土地屬舊批農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物。元朗地政處今年七月發現上址有未經批准的構築物並延伸到毗鄰的政府土地。地政處遂向有關業權人發警告信，要求於限期前糾正違契情況。地政處本月初派員視察，發現大部分未經批准構築物已被拆除，惟在地段第1615號及第1632號尚有部分構築物未被移除。處方遂將有關警告信送交土地註冊處「釘契」，並保留進一步執行契約條款行動的權利。

至於龜池位於私人地段，相關地契條款並無用途限制，因此龜池並沒有違反相關地契條款。

漁護署回應，職員日前兩次巡視查詢所指池塘，並無發現該池塘內的動物有異常情況。由於池塘屬私人地方，署方已聯絡池塘負責人，並向其了解相關動物的處理安排。職員亦已提醒池塘的負責人需妥善照顧池塘內的龜隻。如有需要，池塘負責人可向該署尋求協助以處理相關動物。署方會繼續留意該池塘情況。