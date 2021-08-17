旺角黃金地段荒廢10年淪白鴿散養場　最新用地方案曝光

太子水渠道與通菜街交界一幅政府用地，自2011年起荒廢達10年，淪為長曬日光的白鴿散養場，一直未有被善用，有前區議員獲悉政府近日正式批准社福機構申請使用，合約為期三年，屆時將興建一層面積約400尺的貨櫃屋，設有辦公室及休憩空間，預計最快明年6月啟用。



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政府曾研究興建行車路 惟發現不可行

太子水渠街空置用地位處通菜街與水渠道交界的鬧巿地段，鄰近太子道西及旺角警署一帶，前身為油站。自2011年起，政府圍封相關空地，路政署曾研究改建成連接太子道西及通菜街的行車路，但因空地地底有水渠，導致承載力出現問題，因此計劃並不可行，路政署該地規劃作「休憩用地」，自此一直荒廢至今，上址有大量白鴿出沒，加上無人管理，以致有人在上址拋擲糧食，吸引大量白鴿聚居淪為「白鴿俱樂部」，有政府部分在圍網掛有橫額，呼籲不要餵飼野鴿，上址亦有大量飯盒、發泡膠箱棄置，成為衞生安全隱患。

油尖旺區前議員林兆彬表示，政府去年容許非牟利團體申請使用空地，一直只聞樓梯響，直至近日獲悉地政處將交地予一間社福機構使用，但因勘察和研究需時，最快要下年年中才能交出地皮。

社福機構獲用地權三年 提供多元化服務

據了解，該社福機構獲批准使用該空地三年，屆時將會興建一層約400尺的貨櫃屋，作為社福機構的辦公室，其餘地方則會給街坊當休憩空間。空地將設開放時間，並定期舉辦如墟市等公眾活動，辦公室亦會有社工駐守，提供託兒等多元化服務，回饋社區。

至於資金方面，機構將會申請政府「善用空置政府用地的資助計劃」，其他額外費用則需申請民間基金籌集。

林兆彬最近曾與該非牟利團體聯絡，據了解計劃已得到地區眾多持份者支持，他形容過程「好順利，感覺到政府真係做緊嘢，都好開心塊地即將有得用。」