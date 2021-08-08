東京奧運經舉行連日賽事，今日（8日）即將閉幕，有機構今年首次與電視台合作，藉提供奧運直播賽事加插口述影像服務，讓視障人士「聲歷其境」，感受運動員賽事當下的激情，有馬來西亞來港定居十多年的女視光師，因學歷在本港不被承認，不能為視障人士義務驗眼，靠一股熱誠「膽粗粗」投身體育口述影像員，克服廣東話非母語的難關，憑柔和聲調及記誦大量體育資訊，讓她與視障人士的距離靠得更近。



視障人士阿輝單靠電視台直播無法理解賽事慨況，還要打開程式「開聲體」，才能真正了解比賽的實際情況。(莫家文攝)

視障人士由體育冷感到追看賽事

「大家好呀，我係開聲體今屆實習員，我未食飯，唔知大家食咗飯未呢？」現年33歲的視障人士阿輝，當打開專為視障人士提供體育影像口述服務的網台「開聲體」重溫羽毛球賽事時，立刻認出其中一名女評述員的聲音即叫嚷：「馬來西亞姐姐呀！」

擔任營舍導師的阿輝，除了每月數日開工的日子，其餘空暇時間碰上舉行奧運賽事，便會留意手機程式「開聲體」直播指定場次，一有時間便會抽空收聽，但他自言並非體育迷，以往對此不感興趣。「由細到大對體育賽事冇乜興趣，因為本身流程好快，我運動又唔係好叻，同埋嗰啲人咩名咩國家好容易撈亂，都冇興趣研究。」

若導盲犬形同視障人士的視覺，那麼「開聲體」便成為他們「聲歷其境」的聽覺。(莫家文攝)

羽毛球真係好刺激，個戲劇性賽果令你好想追住睇，你一邊聽一邊諗，死啦邊個會贏呢？ 視障人士阿輝

讚口述影像形容細緻：好似喺現場聽緊

今屆東京奧運舉行期間，失明人協進會提前招募21名義工參與體育口述影像培訓班，為6月的歐冠盃、7月的東京奧運提供實戰平台訓練，直播賽事口述影像亦為阿輝打開眼界，「羽毛球真係好刺激，個戲劇性賽果令你好想追住睇，你一邊聽一邊諗，死啦邊個會贏呢？」而他亦有收聽奧運開幕禮口述影像，他特別盛讚口述影像員「整個場地佈置描述得好細緻，表演環節個表演者點樣出場，佢嘅造型設計，好似你喺現場聽緊。」令他特別感激口述影像員的用心，「佢哋用知識同技巧陪你渡過每一個節目時間，所以口述員唔單止係一般人認為佢哋係我哋嘅義工，我更覺得佢係我哋嘅朋友。」

廣東話嚴格來講係我第四個語言，我做呢個口述評論嘅時候，好多字眼可能係我唔係好識得點去形容或描述，突然間覺得自己中文真係好差。 居港馬來西亞女評述員Izzy

決心服務視障人士 克服廣東話非母語困難

被阿輝認出的其中一名女評述員Izzy，原來並非本土香港人，她來自馬來西亞，在當地任職視光師多年後，大約12年前來港報讀視光師博士學位，由於當地學士學位不被本港承認，她轉而擔任業務顧問工作，目前在香港定居，她笑言「廣東話嚴格來講係我第四個語言，我做呢個口述評論嘅時候，好多字眼可能係我唔係好識得點去形容或描述，突然間覺得自己中文真係好差」，唯一令她成為體育口述影像員的決心，全憑服務視障人士的熱誠。

馬國女視光師無法執業 轉換跑道助視障人士

「以前馬來西亞時候係做視光師，𠵱家嚟咗香港，我無法喺度執業，相對來講我唔可以幫佢哋驗眼，反而開咗另一道窗口畀我，原來我都可以用呢個形式去服務視障人士，我都可以做旁述，唔一定齋驗眼咁局限自己。」Izzy在奧運期間先後在開幕禮、羽毛球男單銅牌及決賽進行口述影像服務，今日舉行閉幕禮亦會參與，期望之後8月舉行的殘奧會，繼續為視障人士提供服務。「當我嚟到協進會時候，聽到會員叫得出我個名同我個旁述，我覺得真係好開心，因為我同佢哋嘅互動係好多，係做緊佢哋日常生活上嘅事。」她又指，當義工初心是想在本港社會氣氛低迷時回饋社會，希望在有限的能力之下，讓自己很珍惜的地方變得更好。

賽馬會「開聲體」體育口述影像服務2020年開展，由香港失明人協進會主辦，香港賽馬會慈善信託基金撥款捐助，服務目前以足球賽事為主，除了網上直播，亦有在球賽現場提供服務，2020/2021球季曾帶視障人士看過七場「本地波」，而奧運舉行期間羽毛球、足球、籃球、乒乓球、沙排及女排等部分直播賽事場次進行影像口述，冀8月舉行殘奧會繼續提供有關服務。