疫下院舍長者如與世隔絕　機構推音樂治癒助視障老人緩解情緒

疫情初期，安老院舍為減低長者感染風險，一度禁止訪客進入。安老院內的長者在近乎與外界零接觸之下，心理健康亦備受關注。根據統計，目前居於安老院，70歲或以上有視力障礙的長者便佔整體長者逾六成，有機構找來年輕音樂人合作，揉合音樂和樂齡科技元素，讓院舍視障長者重新摸索及感受自身情緒，亦透過和年輕人相處，推動跨代共融。



由香港盲人輔導會籌辦的「正」享「 樂」齡進行曲項目於去年12月開始，受眾為九龍盲人安老院的視障長者，現已服務近2,000人次，合共完成了152節網上音樂治癒課程。項目主要分為兩部分，分別由年輕音樂導師主導的網上音樂治癒課程，每周1小時，以網上直播形式教導長者基本樂理、表演經典流行金曲及圍繞不同主題和長者聊天交流。另一部分則是院舍職員和課堂後，協助長者進行不同的呼吸訓練，並使用樂齡科技，量度長者在各方面的數據，例如其腦電波及情緒。

受意大利封城鄰居互相打氣事件啟發

協辦網上音樂治癒課程的社企加油音樂創辦人葉彩霞表示，去年疫情爆發，留意到不同群眾包括長者均出現情緒問題，對居於院舍長者的影響尤其大，「嗰陣院舍唔畀外人入，佢哋啲屋企人想探佢都冇得探，而院舍內嘅定期活動好多都因為咁停咗」。葉彩霞遂想到找人拍音樂短片，給有需要的人及長者打氣。在機緣巧合下，音樂短片經盲人輔導會傳開後，有不少院舍長者欣賞到，不少長者感到鼓舞。

協辦網上音樂治癒課程的社企加油音樂創辦人葉彩霞表示，去年疫情爆發，留意到不同群眾包括長者均出現情緒問題，對居於院舍長者的影響尤其大。（曾鳳婷攝）

葉彩霞與其團隊認為，這樣的形式與意大利在封城下，鄰居間互相對唱為對方打氣的情況相似。她認為同樣方式亦能套用於居於院舍的老友記身上，遂於去年8月在院舍試行兩場音樂分享會，成為了網上音樂治癒課程的雛型。課程於去年12月正式推行，為期兩年，由年輕音樂導師循序漸進帶領視障長者認識音樂、從音樂中重新摸索及改善自身情緒。

社企加油音樂導師Dai Jo（右）和Jaime（左）是協助網上音樂治癒課程的音樂人。（曾鳳婷攝）

音樂導師：與長者溝通未如想像中困難

社企加油音樂導師Dai Jo和Jaime是協助網上音樂治癒課程的音樂人。Dai Jo起初得知需要進行音樂治癒課程，擔心與長者會有代溝，亦怕他們不願分享故事，「起初嗰幾堂，啲長者係會靜啲，但到後期大家開始熟咗，就會開始積極回應」。

令Dai Jo和視障長者成功打開話題閘子的是一首曾風靡一時的情歌《月亮代表我的心》，「我一唱呢首，啲長者就開始跟住節奏拍手，同大大聲跟住唱」。長者突如其來的反應令Dai Jo感到驚喜，「嗰次傾關於遠距離戀愛，有位婆婆同我哋分享佢後生時曾經交過一個英國男朋友，個故事都好有趣」。

雖然Dai Jo是導師身份，但他從中也學習到不少，「其實同長者傾計，打開話題冇想像中咁難」。有一次，Dai Jo從婆婆口音中發現她是客家人，便用客家話向婆婆打招呼，「當時婆婆好好奇點解我識，之後發現我外婆係佢同鄉，叫佢教我啲字點講，婆婆都好願意教」。

Jaime對長者的學習能力感到驚訝，「一開始要教佢哋拍子，我覺得係一個挑戰，但佢哋依家數到3拍同4拍，就算有輕重，佢哋都分到同數到」。長者對音樂亦份外有興趣，當與Jaime混熟後，更會不時點歌和主動分享不同故事，「有個100歲嘅伯伯同我分享長命百歲嘅秘訣，佢哋又會當我係佢哋嘅孫女，好關心我」。

課堂中，亦有令Jaime感慨的事發生，當說到電影主題時，她發現長者原來鮮有機會去看電影，「佢哋多數都忙住做嘢，為下一代而奮鬥，冇時間去睇」。此外，隨着每星期與長者網上聯繫，Jaime亦反思自己，「以前細個都會一星期見一次爺爺嬤嬤，但依家就好少見，反而喺課堂上見其他長者更仲多，我都希望可以抽身見多啲佢哋」。

香港港盲人輔導會項目負責人趙達燊希望透過音樂深化長者對自己情緒的認識。（曾鳳婷攝）

香港港盲人輔導會項目負責人趙達燊指，不少參與課程的長者均十分期待下一節課程的到來。他希望透過音樂深化長者對自己情緒的認識。趙達燊提到，長者年輕時常常都忙於生計，較少留意自己的情緒變化，亦不懂得表達情緒，音樂是一個好的媒介讓他們憶起往事及當時的感受。由年輕音樂人作為導師與他們建立聯繫，亦可以令長者感到自己被年輕人關懷。他希望受惠長者能在社交層面及精神上皆有得着，最終能透過音樂協助改善他們的心理健康。

香港盲人輔導會下周三將舉行「視障長者服務跨專業實證研究」網上研討會活動詳情：

日期：2021年8月25日（三）

時間：下午2時至5時45分

https://www.facebook.com/HKSB1956

