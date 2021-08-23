疫下院舍長者如與世隔絕　機構推音樂治癒助視障老人緩解情緒

疫情初期，安老院舍為減低長者感染風險，一度禁止訪客進入。安老院內的長者在近乎與外界零接觸之下，心理健康亦備受關注。根據統計，目前居於安老院，70歲或以上有視力障礙的長者便佔整體長者逾六成，有機構找來年輕音樂人合作，揉合音樂和樂齡科技元素，讓院舍視障長者重新摸索及感受自身情緒，亦透過和年輕人相處，推動跨代共融。
由香港盲人輔導會籌辦的「正」享「 樂」齡進行曲項目於去年12月開始，受眾為九龍盲人安老院的視障長者，現已服務近2,000人次，合共完成了152節網上音樂治癒課程。項目主要分為兩部分，分別由年輕音樂導師主導的網上音樂治癒課程，每周1小時，以網上直播形式教導長者基本樂理、表演經典流行金曲及圍繞不同主題和長者聊天交流。另一部分則是院舍職員和課堂後，協助長者進行不同的呼吸訓練，並使用樂齡科技，量度長者在各方面的數據，例如其腦電波及情緒。
受意大利封城鄰居互相打氣事件啟發
協辦網上音樂治癒課程的社企加油音樂創辦人葉彩霞表示，去年疫情爆發，留意到不同群眾包括長者均出現情緒問題，對居於院舍長者的影響尤其大，「嗰陣院舍唔畀外人入，佢哋啲屋企人想探佢都冇得探，而院舍內嘅定期活動好多都因為咁停咗」。葉彩霞遂想到找人拍音樂短片，給有需要的人及長者打氣。在機緣巧合下，音樂短片經盲人輔導會傳開後，有不少院舍長者欣賞到，不少長者感到鼓舞。
葉彩霞與其團隊認為，這樣的形式與意大利在封城下，鄰居間互相對唱為對方打氣的情況相似。她認為同樣方式亦能套用於居於院舍的老友記身上，遂於去年8月在院舍試行兩場音樂分享會，成為了網上音樂治癒課程的雛型。課程於去年12月正式推行，為期兩年，由年輕音樂導師循序漸進帶領視障長者認識音樂、從音樂中重新摸索及改善自身情緒。
音樂導師：與長者溝通未如想像中困難
社企加油音樂導師Dai Jo和Jaime是協助網上音樂治癒課程的音樂人。Dai Jo起初得知需要進行音樂治癒課程，擔心與長者會有代溝，亦怕他們不願分享故事，「起初嗰幾堂，啲長者係會靜啲，但到後期大家開始熟咗，就會開始積極回應」。
令Dai Jo和視障長者成功打開話題閘子的是一首曾風靡一時的情歌《月亮代表我的心》，「我一唱呢首，啲長者就開始跟住節奏拍手，同大大聲跟住唱」。長者突如其來的反應令Dai Jo感到驚喜，「嗰次傾關於遠距離戀愛，有位婆婆同我哋分享佢後生時曾經交過一個英國男朋友，個故事都好有趣」。
雖然Dai Jo是導師身份，但他從中也學習到不少，「其實同長者傾計，打開話題冇想像中咁難」。有一次，Dai Jo從婆婆口音中發現她是客家人，便用客家話向婆婆打招呼，「當時婆婆好好奇點解我識，之後發現我外婆係佢同鄉，叫佢教我啲字點講，婆婆都好願意教」。
Jaime對長者的學習能力感到驚訝，「一開始要教佢哋拍子，我覺得係一個挑戰，但佢哋依家數到3拍同4拍，就算有輕重，佢哋都分到同數到」。長者對音樂亦份外有興趣，當與Jaime混熟後，更會不時點歌和主動分享不同故事，「有個100歲嘅伯伯同我分享長命百歲嘅秘訣，佢哋又會當我係佢哋嘅孫女，好關心我」。
課堂中，亦有令Jaime感慨的事發生，當說到電影主題時，她發現長者原來鮮有機會去看電影，「佢哋多數都忙住做嘢，為下一代而奮鬥，冇時間去睇」。此外，隨着每星期與長者網上聯繫，Jaime亦反思自己，「以前細個都會一星期見一次爺爺嬤嬤，但依家就好少見，反而喺課堂上見其他長者更仲多，我都希望可以抽身見多啲佢哋」。
香港港盲人輔導會項目負責人趙達燊指，不少參與課程的長者均十分期待下一節課程的到來。他希望透過音樂深化長者對自己情緒的認識。趙達燊提到，長者年輕時常常都忙於生計，較少留意自己的情緒變化，亦不懂得表達情緒，音樂是一個好的媒介讓他們憶起往事及當時的感受。由年輕音樂人作為導師與他們建立聯繫，亦可以令長者感到自己被年輕人關懷。他希望受惠長者能在社交層面及精神上皆有得着，最終能透過音樂協助改善他們的心理健康。
香港盲人輔導會下周三將舉行「視障長者服務跨專業實證研究」網上研討會活動詳情：
日期：2021年8月25日（三）
時間：下午2時至5時45分
https://www.facebook.com/HKSB1956