大埔恐怖車禍｜有市民意外後手震失眠　機構：屬創傷後壓力反應

日前大埔發生嚴重交通事故，造成兩人死亡，有傷者至今仍在留院。由於事故發生地位於繁忙地段，市民或會因意外受到不同程度的影響，包括會出現不安、抑鬱或焦慮等情緒反應。香港心理衞生會增設心理輔導服務熱線及延長線上情緒支援服務的時間，供有需要的市民使用。



大埔發生嚴重交通事故，有傷者至今仍在院留醫。事故或影響市民心理情況。（資料圖片/陳浠文攝）

香港心理衞生會提到，有求助市民表示目睹意外現場情況後出現恐懼、手震、失眠及情緒不安的心理困擾。經歷創傷事件後，若市民有不斷回憶起事發畫面，害怕重返事發現場，感到不安全，睡眠困難，發噩夢或難以集中精神等情況均為正常，亦屬創傷後壓力反應。一般來說，在約於一個月內便能自我自然調節，重回正常生活。

香港心理衞生會建議市民在這段期間如感到困擾，可嘗試盡量維持規律作息和生活習慣，保持個人興趣，適時放鬆，接納這段時間的轉變是正常及暫時。如因過量接收事故的資訊而引起負面情緒，市民應節制接收有關資訊，並在情緒受困時，可先與家人或朋友傾訴以平復心情。

此外，香港心理衞生會提到，若上述心理困擾徵狀持續出現超過一個月仍未減退，並對日常生活、工作、學業、人際關係等造成影響，市民需要向醫護／輔導專業人士求助，或向當區精神健康綜合社區中心尋求協助。

香港心理衞生會心理輔導電話服務熱線延長至9月3日（星期五）

周一、三、五早上9時至下午5時，周二及四下午2時至10時

熱線電話號碼：6041 9396

