九龍城重建｜受影響業主買貴樓交貴租　斥市建局補償價不切實際

巿建局近年頻頻在九龍城區宣佈多項舊樓重建項目，然而被收購業主同時面對買貴樓及交貴租的雙重窘局。有關注九龍城重建的組織訪問啟德道/沙浦道發展計劃自住業主搬遷安排情況，今日（29日）發佈調查結果，發現超過四成業主因同區樓價飆升情況下，新單位樓齡超過31年，居住面積亦比之前大減，與市建局承諾的「七年樓齡」補償價相差甚遠，亦有業主無法達致三個月內交吉期限，要在自住單位交納九千多元的巿值租金，促請局方審視有關安排。



巿建局前年2月公佈啟德道/沙浦道發展計劃 (KC-015)，並於去年10月向受影響業主提出收購建議，估計受影響住戶約670伙，當時向合資格的自住業主提出其收購建議呎價為實用面積每平方呎17,698元。據了解，仍在重建區內居住的自住業主家庭相信已不足100戶。

為了解該計劃自住業主的搬遷安排及所遇到的情況，以至三個月免租交吉期的適用性，九龍城重建關注組於今年6至7月期間進行調查，訪問44名業主，當中38名為自住業主，當中有35名業主已接受巿建局收購價賣出單位，其中24人已已購置新單位。

九龍城重建關注組今日（29日）公佈調查結果。(直播畫面)

逾九成自住業主認為三個月免租交吉期不足

調查發現，已重新購置物業的24名自住業主中，約八成（79.2%）自住業主所購置新單位樓齡超過11年，更有超過四成（41.7%） 的自住業主所購置的新單位樓齡超過31年，仍有約三成（28.9%）受訪業主在調查完結前尚未能找到價錢和質素合宜的單位，反映結果與市建局承諾的「七年樓齡」補償價有很大差距。

巿建局提出收購單住後，會向業主提供三個月免租期，之後便要收取巿值租金，調查發現所有表示已購置新單位的自住業主中，只有3人（12.6%) 表示，可以用少於三個月完成由尋找新單位至新單位交吉入住的所有程序。約九成（87.5%）的人表示無論是否三個月內即使找到單位，都仍需時要至少3至4個月，去完成等待新單位的上一手業主交吉或完成裝修等過程。超過九成（92%）自住業主認為三個月的免租交吉期不足，令業主陷於困境。

已退休的業主王女士表示，6月初向巿建局賣出500呎自住單位後，一直在同區尋覓同呎數單位，發現同區「40至50年樓齡的400呎單位高達680萬元，同一呎數都要過千萬元，邊有錢貼？」她先後看過近30個樓盤，結果本月趕及交吉期內在其他地區覓得一個面積只有300多呎的單位，惟還要等新購置單位翻新裝修，相信趕不及在9月4日免租期前搬出，獲悉屆時將要繳交每月9,500元巿值租金，亦聽聞其他業主須繳交每日350日租巿值租金，慨嘆「自己身體唔舒服，成日病咗要入院，睇樓時間搵唔到、整唔切，依家一日300蚊，9,500蚊月租，咁貴租點畀得起呢，咁多錢去邊度搵？」

她又稱另一個影響是九龍城居住五十多年，已習慣區內生活，如今要搬至其他區，人生路不熟，只能每日晨運前特地坐車回九龍城與舊街坊相聚，才可重覆舊日生活模式。

受影響住戶稱與土瓜灣另一個榮光街/崇安街發展項目業主與啟德道/沙浦道發展計劃的業主尋覓樓盤的地區重疊，直接搶高同區樓價。(資料圖片)

受影響住戶：搶盤導致樓價飛升或封盤

另一名住戶羅先生，其母親是重建項目的業主，他代母找尋同區合適樓盤單位時，發現區內盤源已不多，加上另一個榮光街／崇安街發展項目（KC-014）的受影響業主亦在購置合適單位，導致九龍城樓盤被搶高，更有業主封盤等待升價，最終視察60多個樓盤後，只能在黃大仙區覓得一個大約500平方呎的單位，較之前自住單位面積減少200呎，「KC-014都係喺土瓜灣，搵樓地區係重疊，咁樣同區30年都買唔到啦！」他估計買入新單位後，至少要額外向巿建局補交兩至三個月巿值租金才能搬走，而不少受影響業主為孤寡老人，根本不可能達到免租期三個月內搬走的要求，變相既要買貴樓又要交貴租，對沒有收入的長者來說影響最大。

關注組總結調查結果時表示，期望市建局能貼近民情，體諒業主的困難，兌現其成立的宗旨和承諾，以人為本，改善現行政策，讓所有業主延長免租交吉期六個月至一年，更應檢討七年樓齡估價機制是否真正有效，以讓重建區自住業主可以更安心處理購置物業及搬遷的事宜。