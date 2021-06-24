九龍城重建│泰、港街坊齊心成立關注組　自主方案望原區安置

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-24 21:29

九龍城寨、啟德機場......九龍城區除了食肆林立，還是一個有歷史的地方。昔日每天飛機升降，帶了世界各地的人到來，也有不少泰國人就此落戶甚至開店，造就九龍城成為「小泰國」。但隨着屯馬線通車在即、區內相繼有大大小小的重建項目，「華泰共融」的熱鬧場面是否仍可見到？ 市建局於2019年2月22日刊憲公布開展啟德道/沙浦道發展計劃（KC-015），一班受影響的街坊，不甘自己的社區瓦解、淪為政府口中一個編號，自發組成「九龍城重建關注組」，除了與其他地區受重建影響的居民交流經驗，也請來專業人士提出了「九龍城重建原區安置方案」，希望政府能接納，以保存社區網絡、地區特色元素，妥善安置現在及未來受影響的九龍城社區持份者。

唐先生已在沙浦道居住了50多年。（呂諾君攝）

自小住在九龍城的唐先生，小時候母親住在九龍城寨，父親則是賣雲吞麵的小販，他形容，昔日的九龍城「品流複雜」，低、中、高檔的市民都會聚集於此，「城寨就好似現代嘅劏房，係比較草根，入面三教九流咩人都有......過到嚟呢度（啟德道）其實已經算係中產，再過去太子道就全部都係高檔。」他指，當時九龍城有間「國際戲院」，不同階層的人都會來到；加上啟德舊機場在此，區內一直有很多人流，十分熱鬧。

邀專業人士研究「原區安置方案」

唐先生在沙浦道居住了50多年，位置在KC-015的重建範圍內，原本希望能獲安置「上公屋」，惟其後才發現，母親早年在城寨拆卸時曾接受過政府賠償，因此現時他們母子都不會再有安置或補償的權利。「當然最想喺返呢區，我仲還可以，我媽就習慣咗，70幾歲搬得太遠未必識路，又唔可以時時刻刻搵到啲街坊，最多咪打電話。你叫佢whatsapp？舊嗰輩人係鍾意面對面傾計。」

「初初係凍結人口時，有人落嚟做街站，傾開、熟絡咗，知道多咗嘢之後，就開始一齊擺街站。」唐先生在2019年加入「九龍城重建關注組」，組內除了九龍城街坊，還有些是受深水埗、土瓜灣重建影響的居民，平日會互相交流經驗，「簡報會後其實市建局都唔會再點有聯絡，聖公會有啲義工會嚟搵我哋，但佢哋受市建局資助，都唔會有啲咩可以做到。」他指，「家家有本難唸的經」，義工未必會深入了解每位街坊的個案，而關注組在街站、Zoom會面中，知道多了街坊意願，「好多都想喺返度，有啲直情話唔好拆，譬如泰國街坊住慣咗，新同舊對佢哋嚟講已經唔係咁重要。」 也因為如此，關注組自行找來專業人士，研究出「原區安置方案」。

「九龍城重建原區安置方案」： 第一部份要求市建局以KC009-013換房協在啟德發展區的2B1用地，以公屋、居屋的規格興建安置大廈，以安置住戶、小商戶和非政府組織，而房協須在KC009-013上建甲類出租屋；第二部份要求市建局以KC014換政府在土瓜灣污水處理廠旁的GIC用地，以安置車房和工程相關事業。方案中，所有KC009-014地皮到最後都交給政府建出租公屋以服務社會需要，整個方案會為社會提供多了1,500個的出租公營房屋單位。

可惜的是，多番請願、去信之後，市建局方面只稱方案「不可行」，「我媽話，佢寧願死都死喺呢度，一定要住返喺度......有陣時老人家只係得『yes or no』，問題係你中間可唔可以做啲嘢？其實市建局好多資源，係咪要十足十接受晒我哋方案？你可以提出話，唔得喎，用四五成啦，可以有好多出路啫。」唐先生認為，市建局沒有認真對待關注組的方案，「樂觀啲，我哋仲可以同佢講價，悲觀啲嘅就覺得，就算唔接受都製造到聲音，市建局話以人為本，未來啲項目係咪可以再著重啲？」

我哋泰國人唔識中文又唔識英文，「重建」呢個字都係啱啱識。 泰國移工工會主席Dang

泰國移工工會主席Dang亦是關注組成員之一。Dang 1991年來港，那時候未有whatsapp、facebook，但泰國人下機來到九龍城，一點不會覺得害怕，「一出嚟就會見到有泰國字，會覺得：丫我唔係一個人喎，有咩都可以入去舖頭問，嚟到就一定搵到朋友。」

憂重建後粉碎泰國人網絡

Dang的工會曾經歷五次搬遷，每次都位於九龍城，現時會址在啟德道78號，坦言重建項目之後，不知可如何再凝聚泰國人網絡，「家務工或者其他工作嘅人，有問題都係嚟呢度搵我哋，有時又會開會同埋有訓練班，第時都唔知去邊度好。」她指，如要搬遷一方面泰國街坊很難找她們，二來覓到租金、面積相宜的地方也很困難，「叫我哋2030年起完再返返嚟，到時起完晒高樓大廈，邊到仲有咁平畀你租？」

「我哋泰國人唔識中文又唔識英文，『重建』呢個字都係啱啱識。」Dang指，最初市建局貼的通告沒有泰文，後來的簡報會上亦以廣東話為主，上門登記凍結人口的職員也是不懂泰文，「啲泰國街坊唔知佢哋問乜，我哋畀錢租地方，一樣有權有賠償啫。」後來Dang和關注組成功爭取，相關的文件上終於加上泰文，不過Dang指，最希望的是日後仍可留在九龍城，「就算去到元朗、屯門，都係打散咗我哋班人，家務工幫助香港社會唔少......唔知有冇20%希望，但都希望成功啦！」

Dang指，最希望的是日後仍可留在九龍城。（呂諾君攝）

今屆九龍城區議會中，亦鮮有地邀請了關注組成員就沙浦道事宜表達意見。九龍城區議會關注市區重建工作小組主席馬希鵬形容，此舉是一個「突破」，而區議會亦會發揮協助、中間人的角色，向政府部門反映意見。他又指，往後方向是在決策層面上著手，除了市建局外，更會將矛頭指向為「關鍵角色」的發展局。

市建局發言人回覆查詢時表示，在推行KC-015項目時，會根據現行市建局的政策，向業主、住宅租戶及商舖租客提供妥善安排及幫助。就住宅和商舖業主而言，他們可靈活運用局方所提供的現金補償在重建項目附近重置居所或舖位 ; 而住宅自住業主在接受現金補償後，亦可選擇購買原址或煥然壹居的「樓換樓」單位，延續其社區網絡；住宅租客方面，在供應許可的情況下，市建局會盡量預留鄰近重建項目地區的公屋單位；於商舖租客，如有需要，市建局的全資附屬公司「市區重建中介服務有限公司」亦可協助他們在重建項目附近物色合適地方，以作搬遷並繼續經營。

市建局稱優先予項目範圍內的泰國餐館租舖

發言人又指，市建局亦為KC-015項目推出「保留地區特色特別安排」（下稱「特別安排」），協助符合特定條件的經營者繼續營運相關業務和服務。在「特別安排」下，預留新發展項目內商業／零售用途內部分商舖，給現時於KC-015項目範圍內經營泰國餐館及歷史悠久食肆的地舖，優先租用。經營者的範疇亦擴闊至涵蓋為泰國社群及潮州社群提供服務的地區組織／機構。 除了以上提及的各項措施及安排外，市區重建社區服務隊在重建項目開展後，已積極為有需要的居民提供服務及適切的協助，好讓居民盡快適應新環境，融入新社區的生活。

截至2021年5月下旬，KC-015項目的178個自住或自用的物業中，已有176個物業的業主接受市建局提出的收購建議。當市建局成功向業主收購連租約出售的物業後，便會陸續處理有關租客及商戶的特惠津貼及／或安置安排事宜。發言人強調，市建局在推行啟德道／沙浦道發展計劃時，委派專責職員與每個住戶／商戶／租戶聯絡，解答任何與收購或補償建議相關的問題。此外，為讓泰裔住戶更清晰了解整個重建計劃的流程和自己的權益，本局以泰文編印了項目的規劃程序、補償及安置政策資料，方便他們查閱。本局在進行會面時，亦會為需要傳譯的泰裔住戶安排相關服務，又指雖然收購進度理想，但市建局仍會繼續定期與仍未搬遷的住戶及用戶接觸，了解他們在重建過程所面對的困難，如有需要亦會轉介給社工隊跟進及提供適切的協助。