老店結業｜深水埗繡莊家品店不敵加租兩萬6月結業　棉被減價清貨

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-16 12:00

深水埗大南街除了文青店，行至北河街街市一帶，仍會見到舊區的市井喧鬧。紮根數十年的瑞記繡莊，由年近六旬的易氏夫婦一同經營，隨着時代轉變，他們早年已轉型改售家品，店門前掛滿棉被、床褥，淹沒了紅底黃字招牌。不過，近日他們因業主要大幅加租2萬元，只好決定於6月底結束店舖，並正進行八折清貨，希望能在結業前賣走店內囤積的棉被，「你話自己舖就會唔捨得，租人舖就預咗，今年唔執，出年都會要你執。」夫婦二人指，年輕人愛網購，舊式實體店經營不易，雖感無奈，亦只能接受命運。

走入瑞記繡莊，只見店內仍維持着老舊格局，靠數把吊扇維持空氣流通，小小空間內放滿的是厚棉被，在天氣回暖之際看着亦感翳焗。「天氣唔夾都冇辦法，（賣棉被）好似入錯行咁，如果我後生都想轉下行。」易太笑說，「一來棉織品唔受得冷氣，一冷一熱棉胎容易受潮，二來我哋邊供得起冷氣。」易先生和易太早年接手由易父創辦的瑞記繡莊，70年代將原本在黃大仙的店舖搬來深水埗，每日工作十數小時，靠着街坊生意養大了三個小朋友。平日前來格價的顧客多，常見一些已上年紀的街坊前來查詢一番，思前想後，還是沒買。

由黃大仙到深水埗 兩度轉營



過去上海街一帶裙褂店成行成市，易先生憶述，早年他們搬到深水埗後仍有做租借裙褂，「但整整下，深水埗呢度街市嚟㗎嘛，好少大姑娘入嚟呢啲地方，成本又重，不如索性唔做啦。」他形容，裙褂生意在當年已是夕陽行業，於是他們改售竹蓆、棉被、縮骨遮、床褥等家品，以迎合街坊需要，兩夫婦「一腳踢」打理店舖，沒料到數十年後市場轉變，連做家品店也變得困難。

「啲後生鍾意網購，要買床褥會去海馬或者大公司。我哋呢啲古老店，多數係上咗年紀先嚟買。」 瑞記繡莊東主易先生

疫情轉季加租三大難關 東主坦言沒能力「跑數」

「啲後生鍾意網購，要買床褥會去海馬或者大公司。我哋呢啲古老店，多數係上咗年紀先嚟買。」易先生和易太指，竹蓆、棉被等十分耐用，他們平日生意已不算多，再加上疫情打擊、近年天氣愈見和暖，更加少人前來購買棉被。近日他們更獲業主告知，新租約要大幅加租約二萬元，「冇辦法啦，算數啦，本身諗住守得到嘅就搵一餐半餐，但其實（這門生意）已經食之無味，棄之可惜。」易先指，理解業主希望以高價出租舖位，「以業主立場，當然愈多錢愈好，唔會怪佢，只係自己真係冇能力做到個生意額。 」

「成個青春都喺晒舖頭」

易太則指，過往雖然都有加租，但今次幅度最大，不明白為何疫情下業主仍如此加租，她估計，舖位是被菜檔、生果店或海味店等「睇中」，又指業主曾要求他們裝修店面。為不想影響附近左右，二人起初亦不願透露加租金額，其後才告知客人和記者，租金需由現時約4萬元增至近6萬元。雖然近乎「成個青春都喺晒舖頭」，但易先生和易太表示，將於6月底離開店舖，如未能覓到新舖，就會結束營業，「冇辦法啦，時也運也。」 易太慨嘆道。