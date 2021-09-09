疫情持續，在經濟未明朗及失業率高企下，無家者的數目因而上升。油尖旺區一直是露宿者聚集地，有區議員關注區內的露宿者議題，促請相關部門在議會中定期匯報情況，並持續跟進，協助露宿者得到適切的支援，脫離露宿生活。部門提交文件中亦揭示區內有29個露宿地點，涉逾百名露宿者，最多的更有30人居於一地。



油尖旺社區建設委員會今日（9日）召開，會議中討論區內的露宿者情況及相關部門過往的聯合行動。文件提案人胡穗珊要求民政事務處提書面供過去3年油尖旺區內曾進行有關露宿者問題的資料。她亦促請社署提供現時區內主要露宿者聚集點及目前協助露宿者的個案跟進情況。

油尖旺區向來都是露宿者集聚地。（資料圖片／黃偉民攝）

回覆文件中顯示，截至7月15日，油尖旺區內有29個露宿地點，分別位於5個有非法構築物和24個沒有非法構築物，共涉逾100名露宿者。當中，尖沙咀文化中心和附近行人天橋有最多露宿者，約有30多名。有部分居於上址的露宿者向社工透露，受疫情影響而暫時滯留香港，日後會重返內地居住，故拒絕接受支援服務。

尖沙咀文化中心是其中一個露宿者大量聚集的地點。（資料圖片）

僅次於文化中心，數量最多的露宿者便是櫻桃街行人隧道，約有9名華裔和非華裔露宿者聚集該處。文件指出，該處的露宿者流動性高，不時有新人加入，民政處現已協調相關部門在上址進行每周2次恆常聯合清洗和清理行動，維持該處環境衞生。另外，社工亦持續探訪及協助他們尋覓住處。現時有4名露宿者正和社工商討福利安排，有1名已成功覓得住處所，並搬離上址。

民政處已協調地政處要求露宿人士於8月19日前停止佔用政府土地。（資料圖片）

油麻地渡船街行車天橋底 （近翱翔道）則存有兩個非法構築物，並有約9名以非華裔為主的露宿者。救世軍社工正持續探訪該處，但露宿者拒絕透露個人資料及接受服務。就此，社工會持續加強外展探訪，了解他們的福利需要。另外，民政處已協調地政處要求露宿人士於8月19日前停止佔用政府土地。

社署：已成功為40名區內露宿人士安排住所

社署回覆查詢時指，一向關注露宿者的福利需要，並透過由社署資助的救世軍露宿者綜合服務隊為油尖旺區的露宿者提供福利支援服務。服務隊一直於區內主動接觸露宿者，了解其露宿的原因，並按他們的實際需要提供福利服務，包括日間及深宵外展探訪、緊急及短期住宿、輔導、緊急基金以支付各項開支（例如短暫租金及生活費、租金按金、其他搬遷開支）及服務轉介等。

就油尖旺區內露宿者情況，服務隊在上半年於區內共為約160名露宿者提供支援，並成功為約40名露宿人士安排居所，脫離露宿生活。署方認為街頭露宿是一個複雜的社會問題，涉及不同政策局和部門的範疇。各有關政府部門及地區服務單位一直緊密聯絡及合作，協力支援露宿者。但街頭露宿是基於不同原因所致。除個人因素及社會環境改變之外，露宿者一般需要較長時間才會接受服務，並作出改變重新融入社會。因此服務隊會因應每個個案的情況提供適切協助，而露宿者是否接受福利服務或轉介，仍需視乎他們的個人意願。社署地區福利辦事處會繼續配合相關政府部門的工作，透過不同途徑為露宿者提供適切的福利支援服務。

民政事務處則表示，在4月1至8月30期間，處方協調相關部門如社署、食環署、警務處、路政署及地政總署，在區内的露宿者地點進行了137次跨部門聯合行動（包括聯合潔淨行動），以同步處理露宿者非法佔用政府土地或情況較為複雜的露宿黑點的環境衞生等問題。