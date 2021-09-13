酒店翻新工程疑拖糧數百萬元　工人上門討薪遭諷：去勞工處告我哋

尖沙咀百樂酒店去年初進行客房及樓層走廊的翻新工程，一批受聘的外判裝修工人聲稱去年起一直拖糧，涉及70至100名工人，款項至少數百萬元，其中20人今早（13日）到負責設計及工程的建築師樓上門舉牌請願，抗議有汗出無糧出，辦公室內一度有女職員回應「去勞工處告我哋咯！」、「係業主唔找數！」其後20名工人坐在建築師樓辦公室商廈門口靜坐，驚動警方到場了解，中午前和平散去。酒店集團及涉事建築師樓均否認有拖欠工人薪金。



20欠薪工人持牌上辦公室抗議

被指涉及工程拖糧的酒店項目，隸屬百樂酒店集團旗下的尖沙咀漆咸道南百樂酒店，其官網顯示去年初開始曾進行客房及樓層走廊的翻新工程，是繼2015年進行部份客房及2018年貴賓廳裝修過後，再重新裝修客房及套房，以改善酒店客房的佈局、設施及配套。

其中一名欠薪工友鍾先生表示，該酒店當時將工程外判予伍秉堅建築師工程師有限公司，再不同工種分配予不同裝修公司，他受聘於其中一間裝修公司，負責為300個酒店客房進行室內裝修升級，包括監察工人清場、上油漆、 泥水批盪及上傢俬等工序，自己亦要落場工作，由去年新年過後開工，初期該建築師樓如常支薪，但至去年中開始拖糧，只能五折支薪，至今已經拖欠30萬元薪金，工程至去年8月後完結，公司老闆稱建築師樓要求為工程執漏，願意開出期票支薪，他與工人便答應繼續開工，他引述老闆指收到三張期票悉數彈票，拖欠薪金至今近一年仍無着落，被迫組織一班工友到建築師樓追討。

大約20名被欠薪的工友，今早9時半抵達伍秉堅建築師工程師有限公司位於筲箕灣南安道商廈的樓上辦公室，要求負責人出面交代詳情，有男職員指公司正在召開會議，反要求工友返回地下，着工友「打電話去搵你哋老闆」，被工友當面拒絕，他們當場大叫口號「有汗出無糧出，你大魚大肉，我哋食豬頭骨」其間辦公室內一名女職員反指：「咁去勞工處告我哋咯！」又強調「業主唔找數，我哋都無錢收。」雙方談不合攏，最終一批工友逗留約十分鐘叫口號後，便走回商廈門口繼續靜坐抗議。

年紀最老工友為66歲清潔工

一眾追薪工友之中，年紀最大為66歲陳婆婆，她稱去年新年後獲聘為清潔雜工，每日朝九晚五工作，至今被拖欠大約7至8萬元薪金，屢次追討無果，年紀大只能打散工維生，如今三餐捱麵包過活，希望「追返幾多得幾多」。另一名木工判頭陳先生稱連他及旗下聘請七至八名工人合共被欠薪100萬元，他已先為部分伙記墊支50萬元，目前連兒子上大學讀書的數萬元學費，亦要向親朋商借，慨嘆第一次接工程「畀人爭錢，墊支仲爭埋工人錢，好擔心有麻煩。」要求建築師樓盡快支薪。

欠薪工友繼續在商廈外舉牌叫口號，惟商廈保安以阻礙通道為由報警求助，警方到場了解及向工友代表鍾先生了解情況，提醒防疫期間不要過度聚集，未有作出干涉，僅在場維持秩序，工友逗留至中午前散去，擬稍後向勞工處登記。

百樂酒店集團發言人回應事件指，涉及有關委托方與受委托方之間的雙方分歧，現已交由律師處理，目前就任何可能相關事宜，不便作出回應。香港01記者致電伍秉堅建築師工程師有限公司查詢，接聽女職員聲稱沒有拖欠任何人薪酬，事件已交由律師處理，不會回應事件。