中秋節｜三公園周五起展出燈飾　文化中心巨型兔子反思互聯網作用

下周二（21日）便是中秋佳節，康文署明日（17日）起至本月22日，將在三個場地展示中秋燈飾。而香港文化中心露天廣場亦會設置光影藝術裝置《月球另一面》至下月3日。各場地的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時，但因疫情所限，不設表演和文娛活動項目。
三個展示中秋燈飾的場地包括維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園。維多利亞公園六個足球場將會展示多組繽紛燈飾，當中高達6米的迴旋木馬燈飾由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作，其他燈飾包括由中小學學生親手製作的花燈及造型，有千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象、迎月的相思鳥及雙子兔燈飾。
至於沙田公園的燈飾則以海底世界為題，將有不同造型的海洋生物如小丑魚、海豚、海龜及水母等。而天水圍公園將擺設一盞5米高的大型鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴及機械人燈組，為公園增添氣氛。
此外，位於香港文化中心露天廣場的節能光影藝術裝置《月球另一面》，由本地藝術家郭達麟創作，以6個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置營造獨特的光影效果，引領大眾思考互聯網的作用，以及現代人與人的溝通。
康文署提醒，市民前往欣賞中秋燈飾時，須做好防疫措施，拍照期間亦要佩戴口罩，並保持適當的社交距離，避免多過四人群組聚集。此外，由於維園足球場於黃昏時段才開放讓公眾進入觀賞燈飾，市民須使用「安心出行」應用程式或即場登記個人資料，以及接受體溫測量，該場地將實施人流管制措施，市民須以先到先得方式進入，大會亦將按實時情況暫停參觀人士進場，並會作出廣播。