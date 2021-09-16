中秋節｜三公園周五起展出燈飾　文化中心巨型兔子反思互聯網作用

下周二（21日）便是中秋佳節，康文署明日（17日）起至本月22日，將在三個場地展示中秋燈飾。而香港文化中心露天廣場亦會設置光影藝術裝置《月球另一面》至下月3日。各場地的亮燈時間為每日下午6時30分至晚上11時，中秋節當晚的亮燈時間將延長至凌晨12時，但因疫情所限，不設表演和文娛活動項目。



維多利亞公園將展出由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作的迴旋木馬燈飾。（政府新聞處圖片）

三個展示中秋燈飾的場地包括維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園。維多利亞公園六個足球場將會展示多組繽紛燈飾，當中高達6米的迴旋木馬燈飾由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作，其他燈飾包括由中小學學生親手製作的花燈及造型，有千姿百態的紅鶴、共聚天倫的大象、迎月的相思鳥及雙子兔燈飾。

至於沙田公園的燈飾則以海底世界為題，將有不同造型的海洋生物如小丑魚、海豚、海龜及水母等。而天水圍公園將擺設一盞5米高的大型鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴及機械人燈組，為公園增添氣氛。

此外，位於香港文化中心露天廣場的節能光影藝術裝置《月球另一面》，由本地藝術家郭達麟創作，以6個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置營造獨特的光影效果，引領大眾思考互聯網的作用，以及現代人與人的溝通。

由本地藝術家郭達麟創作的《月球另一面》，以六個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，引領大眾思考互聯網的作用和現代人與人的溝通。（政府新聞處圖片）

康文署提醒，市民前往欣賞中秋燈飾時，須做好防疫措施，拍照期間亦要佩戴口罩，並保持適當的社交距離，避免多過四人群組聚集。此外，由於維園足球場於黃昏時段才開放讓公眾進入觀賞燈飾，市民須使用「安心出行」應用程式或即場登記個人資料，以及接受體溫測量，該場地將實施人流管制措施，市民須以先到先得方式進入，大會亦將按實時情況暫停參觀人士進場，並會作出廣播。