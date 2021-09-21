IVE畢業生創立網上頻道　老友記化身KOL　打破代溝分享潮流資訊

「照顧老人家是我們年輕人的責任，老人家生活不應百無聊賴，我們希望『老友記』愈活愈年輕。」中秋節是傳遞家人之間愛和關懷的節日，亦讓人反思樂享頤年的意義。一班香港專業教育學院（IVE）「九十後」畢業生，創立名為「KOElderly」的短片頻道，邀請長者擔當KOL（意見領袖），拍片分享生活點滴，又與長者中心合辦KOL訓練班，齊跳K-Pop（韓國流行舞蹈），團隊獲初創基金資助推廣樂齡生活，讓長者跳出年齡限制，與年輕人共融。

撰文：職業訓練局



香港專業教育學院（IVE）社區服務策劃及領航高級文憑畢業生張家華（左）與同學創立名為「 KOElderly」 的短片頻道，與長者KOL Ben哥 ( 右）錄製及拍攝音樂影片，並拍片與網民分享。（VTC提供圖片）

IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生張家華分享「KOElderly」的緣起，他說：「在IVE一年級時，其中一份習作要求我們落區訪問長者，探討老齡化社會和長者生活的課題。訪問期間，我們發現不少退休長者每日無所事事在公園踱步，但卻熱衷使用智能電話和互聯網與人溝通，我們遂萌生邀請長者當KOL拍片的念頭。」家華與四位IVE同學憑「KOElderly」頻道的創作概念，在「社會創新博覽2019」中奪最佳演說隊伍獎，今年再下一城，團隊獲得社會創新及創業發展基金港幣十萬元初創資助，推動「KOElderly」頻道的製作及活動推廣。

香港專業教育學院（IVE）社區服務策劃及領航高級文憑畢業生張家華與同學創立名為「 KOElderly」 的短片頻道，與長者KOL Ben哥 ( 左三）錄製及拍攝音樂影片，並拍片與網民分享。（VTC提供圖片）

退休公務員屋邨閒逛被IVE「星探」發掘

「KOElderly」網上頻道創立兩年多以來，多條影片均由IVE畢業生一手包辦題材構思、拍攝和剪片等工作，並由數位常駐長者輪流擔任KOL，他們以社區事務及潮流資訊為主題，例如試食新推出的漢堡包、參與「打卡」影相速成班和到訪年輕人熱點等拍攝不同形式的短片。家華說：「短片以長者心聲和角度出發，一改大眾認為長者守舊沉悶的印象，盡展活力與智慧！」

IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生張家華指，創立「 KOElderly」 活用IVE課程教授的老年社會學、耆年 健體活動等知識, 他們一手包辦題材構思、拍攝和剪片等工作。（VTC提供圖片）

其中一名KOL Ben哥年逾六十，為退休公務員，他前年有次在屋邨閒逛時被IVE「星探」團隊發掘而加入「KOElderly」，自此他的退休生活變得多姿多彩。Ben哥說：「我最難忘是當上MV（音樂影片）男主角，挑戰半天內背熟改篇歌詞，考驗演技，亦克服走音和忘詞。」加入「KOElderly」後，Ben哥更了解年輕人的想法和潮流玩意，亦使他多接觸科技，與時並進。

除吃喝玩樂外，「KOElderly」積極拓展新題材，近來團隊看中長者喜歡聽電台的習慣，創作了一系列與長者日常生活有關的廣播劇，由長者聲演與子女相處的經歷，道出苦與樂。「老友記」又試過充當導遊，一邊遊覽文物徑暢談歷史，一邊拍攝短片（Vlog）與觀眾互動，亦有長者到訪特色餐廳為菜式評分。另外，團隊曾協助社區組織舉辦活動，教授長者跳K-Pop舞蹈，藉跳舞強身健體，以及派口罩送暖。

為推廣長者KOL理念，IVE團隊與多間長者中心和推廣網絡媒體的慈善機構合作，為逾20名長者舉辦KOL訓練班，教授長者主持技巧，讓他們認識社交平台。（VTC提供圖片）

落區辦訓練班 推廣理念

為進一步推廣長者KOL理念，IVE團隊今年與數間長者中心和慈善機構合作，為逾20名長者舉辦KOL訓練班和分享會。KOL訓練班中，IVE畢業生及慈善機構代表教授影片分享平台的運作和主持等技巧，一眾準長者KOL有機會實踐所學，試拍一日遊Vlog和錄製廣播劇。「KOElderly」成員、IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生陳彩如笑言，長者們比她想像中投入：「長者踴躍分享他們的人生故事，豐富短片內容，又落力練習咬字和發音技巧，活到老學到老。」

IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生張家華（左）與常駐長者KOLBen哥（右）在頻道中樂於嘗試社會新潮事物，如試食新推出的漢堡包 。（VTC提供圖片）

運用創意 活用樂齡科技

家華說：「創立『KOElderly』可謂活用設計思維，我們要先了解長者的想法和社會現象，再構思創意解決方案，讓我們活用IVE課程教授的老年社會學、耆年健體活動等知識，讓我們掌握長者的需要。」IVE（沙田）幼兒、長者及社會服務系講師區綺雯表示：「『KOElderly』是活用樂齡科技的好例子，近年不少長者遊戲和運動均加入機械人、體感技術等科技，市場對掌握這些數碼技能及活動統籌經驗的人才甚有需求。IVE課程教授多媒體製作和圖像處理等知識，讓學生身體力行，善用科技，以改善長者的『衣、食、住、行』。」