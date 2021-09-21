中秋節│速運公司辦智能櫃慈善捐款 派禮盒予六大慈善機構

今天（21日）是中秋節，在疫情未完全消除下，能與親友開心相聚更是小確幸。順豐速運（香港）有限公司（下稱「順豐香港」）趁今年中秋佳節，向六大慈善機構，包括香港麥當勞叔叔之家慈善基金、願望成真基金、協康會、東華三院、基督教家庭服務中心及香港明愛送贈限量中秋禮盒，又舉辦順便智能櫃慈善捐款及送贈活動，希望能深入社區與眾同樂。



基層家庭、劏房戶、婦女及青年受惠

順豐香港與知名品牌聯乘限量中秋禮盒，亦特意將這些「驚喜禮物」送給社會大眾，捐贈予六間慈善機構作慈善用途。其中基督教家庭服務中心把獲贈中秋禮盒送予轄下「支援觀塘區劏房居民互助計劃」及「賽馬會新屋邨支援計劃（深水埗）」、而香港明愛則把禮盒送予旗下「青少年及社區服務」，兩間機構的受惠對象包括基層家庭、劏房居民、青少年、兒童、婦女及義工。

至於東華三院則安排把中秋禮盒送予轄下精神健康教育及推廣服務中心「樂情軒」的服務受眾。受惠家庭及對象皆表示，獲贈禮物感到「好開心」，可以同家人一起享用這份貼心的禮物，令這個中秋倍添難忘。

而香港麥當勞叔叔之家慈善基金、願望成真基金及協康會皆是順便智能櫃慈善捐款功能的受惠機構，三間機構在獲贈中秋禮盒後舉辦活動，公眾只需於指定期間在順便智能櫃向三間機構捐款三次，即有機會得到禮盒。既能支持推動香港社會服務發展、又可獲得精美禮盒。活動日前已圓滿結束，所有捐款順豐香港亦不扣除任何成本及手續費用，全數捐至相關機構，以開拓更多服務。至於順便智能櫃慈善捐款功能則繼續接受大眾捐款，以支持各機構服務。

有關順便智能櫃捐款：https://bit.ly/3z0Kwk1