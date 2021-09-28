油麻地奪命火｜防火會派逾千個手提滅火設備　料75幢舊廈受惠

油麻地廣東道唐樓去年發生的奪命大火，釀成8人死亡。悲劇發生後，揭示大量舊式唐樓存在消防安全隱患。油尖旺區防火委員會其後獲民政署撥款，向樓齡60年或以上的「三無大廈」等住戶派發滅火筒和滅火氈，以防止悲劇再次發生。油尖旺民政事務處今日(28日)在區議會稱已訂購逾千套防火設備，擬短期內派發予75幢合符三類情況的目標大廈。



油尖旺區議會今日(28日)討論有關油尖旺區防火委員會派發滅火物資，區議員李偉峰提到，去年於油尖旺區發生奪命火警後，油尖旺區防火委員會獲民政署撥款向三類情況的大廈，包括1961年前落成的舊樓、綜合用途的商住樓宇，以及「三無大廈」，只要該類大廈沒有安裝消防栓、消防喉轆及滅火筒，當局便會派發防火裝備以備不時之需。

他引述官方數字指油尖旺區內合符條件的大廈多達七十多幢，當局已於今年4月1日起向目標大廈的住戶派發滅火筒和滅火氈，他特別關注計劃的開展及完結日期、物資類別及數量、受惠大廈名單及受惠戶數，以及當局會否考慮將計劃推展至試點以外的其他大廈。

本港有許多三無大廈，一直缺乏妥善管理。(資料圖片)

民政事務處稱手提滅火設備有助提升家居安全

油尖旺民政事務處回覆查詢時表示，今年3月的油尖旺區議會會議時，消防處代表曾指出，因應發生在舊式樓宇的火警，社會上有意見認為向住戶派發家居手提滅火設備，即滅火筒和滅火氈，有助提升家居消防安全。政府在參考了上述意見以及根據風險評估，建議在包括油尖旺以內的「三無大廈」密集區域作為試點，向居住於符合特定情況的舊樓業戶派發滅火筒及滅火氈。現時在油尖旺區內符合上述情況的大廈約有75幢。

防火會將會向居住於符合特定情況（例如沒有安裝消防栓／消防喉轆及滅火筒的「三無大廈」）的舊樓業戶派發滅火筒及滅火氈。（黎靜珊攝）

若上門無人應門 改至指定派發點領取

現時政府為油尖旺訂購了超過1000套有關設備，擬於短期內開始派發。油尖旺防火委員會（防火會）會參與派發和舉辦教育宣傳活動，並多次商討具體安排，詳情將稍後再作公布。民政處指出，為方便區內居民，他們將聯同防火會委員上門派發滅火筒及滅火氈。如果兩次上門都未有應門，他們則會以通告通知該住戶到區內派發點領取家居手提滅火設備，地點包括旺角街坊會及油麻地街坊福利事務促進會，以方便不同地方的居民。

消防處則指出，政府以油尖旺、九龍城及深水埗區作為試點，向居住在區內並符合相關準則的舊樓住戶派發滅火筒和滅火氈。政府會參考計劃的經驗和成效，再考慮未來路向。

去年11月15日，油麻地廣東道562號唐樓一間尼泊爾餐廳發生火警，釀成8人死亡的不幸意外。起火單位窗戶爆裂、外牆熏黑。（陳永武攝）

去年11月15日，油麻地廣東道562號唐樓一間尼泊爾餐廳發生火警，釀成8人死亡的不幸意外。悲劇發生的原因離不開與舊大廈消防設備欠缺有關。涉事唐樓為三無大廈，即無業主立案法團、無大閘CCTV監察、無看更看守，存在消防安全隱患。在悲劇發生後，行政長官林鄭月娥要求消防處及屋宇署巡查2,800幢樓齡60年或以上的住用或商住樓宇。