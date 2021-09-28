龍舟非節日限定　慈善團體推訓練計劃　SEN青年體驗龍舟競渡

龍舟只是端午節限定？龍舟是一種需要互相溝通的運動，除能強身健體外，更講究訓練團隊合作精神。有慈善團體希望讓社會上有特殊需要的青年嘗試「扒龍舟」的滋味，於是與體育會合作提供相應訓練，並於昨（26日）舉行一場模擬賽，讓他們體驗龍舟競渡的刺激感。



是次社區共融龍舟訓練計劃是由「香港遊艇會慈善基金會」(下稱慈善基金會) 及「Love 21 」共同籌辦。慈善基金會負責在社區推廣及提倡共融的水上運動。「Love 21 」則幫助唐氏綜合症及自閉症青年透過運動、營養及其他全面活動，為他們提供發揮潛能的機會。

訓練為期六周 尾段加設模擬賽

計劃在一個月內籌備，並在8月14日正式展開，連續6個周日在香港遊艇會帆船及賽艇訓練中心，由慈善基金會義務龍舟教練和助教為13位唐氏綜合症及自閉症青年提供賽龍舟訓練。籌辦方在計劃尾段舉行一場模擬賽，以龍舟競渡體驗為計劃畫上圓滿的句號。

在計劃的最後，籌辦方更會舉行一場模擬賽，以龍舟競渡體驗為計劃圓滿的句號。（圖片由香港遊艇會慈善基金會提供）

現年17歲的羅凱文是其中一個參加者，疫情前主要接受跆拳道及游泳訓練，其母親何女士知道女兒容易暈船浪，報名前一度掙扎是否讓女兒參與，不過羅凱文接受為期6星期訓練後，親眼目睹女兒的進步「未扒龍舟前，佢有時手腳唔協調，個人有啲遴迍，但依家見到佢可以爬上隻龍舟，同隊員合作喺海面上扒龍舟，真係好開心！」女兒的變化，亦證明了何女士的選擇是正確。

增強學員活動協調力 學會合作與忍耐

另一位參加者是同樣17歲、患有自閉症的劉榮臻，他熱愛運動，是游泳、跑步及踏單車的常客，計劃開展不久便報名，認為今次扒龍舟活動不應錯過。他表示：「我好開心，識到一班義工，教我扒龍舟。佢哋教我叫口號1、2、1、2咁划。」劉榮臻媽媽熊女士認為活動令兒子有另一個收獲，便是從中學會等待及忍耐。「平時佢一搞掂自己就即刻衝去玩，𠵱家由著救生衣到上船，大概要30分鐘，佢肯合作喺度等。」

17歲的劉榮臻(右)本是一位運動猛將，卻因為是次計劃學懂忍耐及等待，是一大收穫。（圖片由香港遊艇會慈善基金會提供）

義工教練堅持每次落場：是愛又是責任

義工教練胡靄慈（Joelle）由計劃開始便每個周日親自落場。她表示：「其實真係教學相長。教呢一班學員會令自己抽離教練身份，回想自己當年認識一種新運動時，會希望教練點樣教自己，我今日就應該點樣教班學員。」另一位義工教練郭浩權 （Ron）則認為，教導唐氏綜合症及自閉症青年「扒龍舟」，與其他人無大分別。「只要將指示講慢啲，清楚啲，或者重覆多次。再加上係身旁不斷鼓勵佢哋，等佢哋有滿足感，佢哋就得㗎喇！」而讓兩位教練最為滿足，同樣是看到參加學員有正面的改變，由第一堂沉默寡言，到畢業當天喋喋不休；由初次見面腼腆拘謹，到今天全情投入，便已足夠。

慈善基金會代表梁藴華 （Bonita）表示，驅使一眾龍舟義工教練逢周日都早起的原因既是愛又是責任。她本來便是龍舟女將，熱愛「扒龍舟」，故希望人人都可以賽龍舟，認為自己有責任把龍舟運動帶進社區，遂夥拍另一位基金會代表黃婷（Tina）一同號召會方旗下龍舟猛將，每逢周日召集約40位健兒為Love 21青年締造一個愉快的扒龍舟經驗。

Love 21代表陳樂仁（Kenneth）感謝慈善基金會提供的協助，亦希望能藉此教育大眾，與唐氏綜合症及自閉症青年只需要多一點尊重及包容，如溝通時多望向對方眼睛，自然便可與他們相處了。陳樂仁表示，計劃完結後，他發現學員變得更大膽，由當初忌水，變成現在熱愛玩水。