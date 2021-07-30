旺角行人天橋拖足23年疑路政署失職 申訴署：日後應汲取經驗

被指是「蝸牛工程」的旺角道行人天橋系統，工程拖足23年仍未完成，早前有地區人士去信申訴專員公署，投訴路政署沒有妥善監管工程導致延誤。昨日（29日）前油尖旺區議員林兆彬表示收到該署回覆，信中提到，雖然天橋系統是由私人發展商出資興建，但如路政署亦應從早汲取經驗，增加工程延誤時的透明度。



政府早於1998年公布「旺角新行人天橋系統」計劃，第一期工程於2002年竣工，惟到了2016年才開始第二期工程，拖逾廿年仍未完成為人詬病，而早前更因有內地廠房所在的地區爆發疫情，該工程的預計完工日期需再延至今年第三季。前油尖旺區議員林兆彬於五月曾向申訴專員公署作出投訴，他昨日在其Facebook上表示收到該署回覆。

申訴專員公署回信指不能對私人出資工程置評

從他貼出的回覆信中可見，公署指出，路政署解釋涉事的行人天橋是由新鴻基出資建造的社區項目，而新鴻基並非公署可調查的機構，因而不能對其行動置評。公署又指，認為路政署大致有按其權責跟進第二期工程，惟亦指出，行人天橋系統原意是便利公眾，第二期工程位於繁忙位置卻一直未能完工，與市民期望有落差亦易引起猜疑；因此公署認為，如路政署可於更早期便與新鴻基商討，主動地發布資訊當可釋除疑慮，而日後如有其他工程延誤情況，也應汲取是次經驗。

資料顯示，政府早於1998年5月1日的新聞公報中，已計劃在旺角道與洗衣街興建新的行人天橋系統，包括在沿旺角道興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約8.5米，橫跨彌敦道至洗衣街；及在沿洗衣街興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約5.5米，由旺角道至弼街的行人天橋。天橋會設有樓梯、自動電梯及升降機，供行人使用。當中更指出當時政府預計工程會在該年底展開，需時僅約24個月（即2000年年底）便會完成。工程在2000年展開，惟公布過後的23年後仍未完工。