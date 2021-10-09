長沙灣過渡性房屋「喜信」周一接受申請　1至6人家庭戶型圖曝光

社協位於長沙灣英華街的過渡性社會房屋「喜信」，預料明年2月初完工入伙，提供140個一至六人單位，相關單位戶型圖今日首度曝光，面積最大的單位設有兩個睡房，項目同時參照公共屋邨模式，戶外設有社區園圃及遊樂設施，讓基層擺脫狹窄的居住環境。社協將於下周一(11日)接受申請至下月15日。



示範單位分五類 部分專供殘疾人士申請

社協年前成功以短期租約形式申請位於長沙灣英華街一幅社區閒置土地，透過組合貨櫃屋模式興建過渡性組合房屋，預計明年二月正式入伙，初步預計協助600名基層市民脫離困境，今個項目亦是市區首個設大單位的組合屋項目。

根據社協提供的五類型示範單位，包括2個無障礙單位，以及3個一般家庭單位，面積最細為215呎，最大為441呎，當中以一至二人單位最多，佔103個，其次為4至五人單位，該單位合共有31個，已預設兩個睡房，面積為383呎，預計全部單位可讓600名基層受惠。讓房屋並不單單只有居住房屋，戶外設有長幼共融的遊樂和運動設施，同時仿效公屋設有社區園圃，未來開放予社區人士參與活動，提升社區綠化及推廣環保教育。

單位同時附送多個電器廚具

社協指該過渡性房屋項目着重「健康住屋」的概念，房屋自然採光，具通風的窗，環境衛生安全，而釐定租金會按居民經濟能力而定，讓基層家庭可真正享有「家」的感覺。社協副主任施麗珊早前曾透露單位會附送冷氣機、抽油煙機、廚櫃和熱水爐等。租金會按租客的收入計算，根據以往經驗，料大單位月租約4,000多元；細單位則約2,000至3,000元，水電費另計。

項目現於下周一(11日)開放申請，有興趣者可透過電郵或郵遞交表，或親臨社協位於元州街步陞商業大廈的辦事處，申請將於11月15日下午五時半截止，詳細內容及下載申請表請瀏覽 ：https://drive.google.com/drive/folders/1FbK5VWUimgfX8UwNcuzqh8LsTYfy3A4O?usp=